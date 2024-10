Ceremonia del Balón de Oro arrancó con polémica ausencia del Real Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La ceremonia de entrega del Balón de Oro, que recompensa al mejor futbolista de la temporada, dio comienzo el lunes en el Teatro de Chatelet de París, con la polémica ausencia del Real Madrid, que boicotea la ceremonia convencido de que su jugador Vinicius no será premiado.

Tras el desfile de estrellas sobre la alfombra roja, salvo las del Real Madrid, la élite del fútbol se sentó en las gradas del teatro ubicado en el centro de la capital francesa, desde en que ejercen como maestros de ceremonias el exjugador Didier Drogba y la presentadora Sandie Hérbiert.

Pero el boicot madrileño fagocita el evento.

“No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así”, reaccionó Luis De la Fuente, el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

La organización afirmó a la AFP que “ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado”.

Si efectivamente ningún jugador del Real Madrid se proclama Balón de Oro, el favorito es el centrocampista español Rodri. AFP