Marcos Hernández López: El ocaso del Socialismo Siglo XXI

El socialismo del siglo XXI es un término utilizado para describir un conjunto de ideas y prácticas políticas que surgieron en América Latina a finales del siglo XX y principios del XXI. Este movimiento busca construir un modelo de sociedad que supere las limitaciones del socialismo tradicional y del capitalismo neoliberal, proponiendo una alternativa que combine elementos de ambos sistemas.

Críticas y Desafíos, El socialismo del siglo XXI ha sido objeto de numerosas críticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha del espectro político. Entre las críticas más comunes se encuentran:

Ineficiencia económica: Se le acusa de generar ineficiencia económica debido a la excesiva intervención del Estado y a la falta de incentivos para la inversión privada.

Autoritarismo: Algunos críticos señalan que en algunos casos el socialismo del siglo XXI ha derivado en prácticas autoritarias y ha limitado las libertades individuales.

Populismo: Se le acusa de utilizar discursos populistas para movilizar a las masas y de no abordar los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas.

A pesar de las críticas, el socialismo del siglo XXI sigue siendo un proyecto político en construcción, que enfrenta numerosos desafíos como la crisis económica, la corrupción y la polarización política.

Algunos de los países donde se han implementado políticas inspiradas en el socialismo del siglo XXI son:

Venezuela: La Revolución Bolivariana, liderada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha sido uno de los ejemplos más emblemáticos de este modelo.

Bolivia: El gobierno de Evo Morales implementó una serie de reformas económicas y sociales basadas en los principios del socialismo del siglo XXI.

Ecuador: Rafael Correa impulsó un proyecto de transformación social y económica con fuertes influencias del socialismo del siglo XXI.

El socialismo del siglo XXI representa una búsqueda de alternativas al neoliberalismo y un intento de construir sociedades más justas y equitativas. Sin embargo, su implementación ha sido compleja y ha generado debates y controversias. Es importante analizar cada caso particular y evaluar los resultados de las políticas implementadas para poder emitir un juicio más preciso sobre este movimiento.

En el caso venezolano, el “Madurismo” que lidera los actuales procesos políticos revolucionarios se revela en su acción política / administrativo como ineficiente, corrupto y sin visión de cambios. Estamos viendo el desencadenamiento de un agotado proyecto político llamado Socialismo Siglo XXI, sin triunfos en lo económico y menos en lo social, con un líder preso en su propio laberinto y lleno de dilemas.

Estado actual en Venezuela, nos da una mirada de un pueblo sufriente en las calles, gritando auxilio porque hay hambruna, cansado de los malos servicios públicos, escasez de gasolina, toda una situación compleja en lo existencia que deriva en la indignación y el desespero por la incertidumbre que transita el país. Maduro desde su llegada a Miraflores abril de 2013, se mueve con un discurso psicoemocional, violento, divisionista y fabricando enemigos y guerras ficticias, su gobierno las crisis se han trasformado algo complejo.

Lo que no razona o no quiere razonar el presidente Maduro, que lo graves está en que la mayoría de venezolanos ya no creen en sus discursos, realidad revelada el pasado 28J. Nicolás perdió la calle, la magia revolucionaria ya no funciona en su práctica, las narrativas redentoras que los atornillo durante 25 años en el poder fueron a parar al basurero de la historia, emergiendo una gran brecha que da paso hacia el desamor de un proyecto político que esperanzo a un pueblo vulnerable y desesperado de ser visibilizado, por considerarse sujetos y no objetos.

