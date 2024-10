Vencimiento del parole humanitario: Cómo deben proceder los venezolanos ante el fin del programa migratorio

Posteado en: Destacados, Internacionales, USA

La administración de Joe Biden decidió no extender la renovación del parole humanitario para venezolanos, lo que generó incertidumbre entre quienes esperaban un plazo mayor de dos años. El abogado de inmigración Jesús Reyes conversó con La Patilla para aclarar dudas sobre el programa de permanencia temporal, las consecuencias legales que la medida acarrea y qué alternativas existen para continuar en Estados Unidos. Si tu estatus está a punto de expirar, esto merece tu atención.

El programa de parole humanitario implementado en octubre de 2022, ha beneficiado a más de 117 mil venezolanos, al otorgarles un permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años. Sin embargo, la negativa a la extensión por parte del gobierno de Biden plantea grandes desafíos para quienes aún no han regularizado su estatus.

Reyes fue franco al señalar que la expiración del parole no debería significar una sorpresa. “La razón principal es que ya el programa desde un principio se había decretado que iba a ser por dos años. A diferencia de lo que muchas personas piensan que quizás hubo una postura diferente solo para Venezuela, la realidad es que Venezuela fue uno de los primeros países que obtuvo el programa y por lo tanto es uno de los primeros países que va a cumplir los dos años”.

A pesar de que países como Afganistán y Ucrania han recibido extensiones, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití no corrieron con la misma suerte, lo que Reyes atribuye a una decisión política. “Sabemos que ahorita el consenso es que haya más restricción migratoria y pienso que tanto los demócratas como los republicanos quieren mostrarse como partidos que pueden de alguna forma u otra hacer respetar la ley de inmigración, y que haya cierto nivel de organización en ese sentido”, afirmó.

Las consecuencias directas

Para aquellos cuyo permiso esté próximo a vencer, la realidad es compleja. El abogado argumentó que, si bien la falta de estatus no resulta en una deportación inmediata, estos individuos quedan fuera de cualquier protección migratoria.

“No quiere decir que automáticamente van a ir agentes de inmigración, de la policía, y van a deportar a la persona. En la práctica no funciona así. De hecho, hay aproximadamente entre 11 y 20 millones de personas que no tienen ningún tipo de estatus. Y aunque no quiere decir que eso esté bien, la realidad es que es prácticamente imposible poder deportar a una persona, aunque sea un blanco de deportación”.

Añadió que en ese caso, si las personas sin estatus fueran un blanco de deportación y si fueran arrestados, deben pasar por un proceso de remoción donde tienen que acudir ante un juez de inmigración, y allí los fiscales estudiarían si aplica para su expulsión. “Es un proceso que toma tiempo y es delicado”, acotó.

La falta de un estatus legal no solo expone a estas personas a posibles procesos de deportación, sino que también limita su capacidad para trabajar y acceder a servicios.

“Cuando se venza el estatus para aquellas personas que cuentan con permisos de trabajo, para ese entonces no tendrían autorización legal para trabajar”, dijo Reyes, al agregar que muchos servicios sociales tampoco estarían disponibles para quienes ya no estén bajo la protección del parole lo que, sin duda, afectaría significativamente su calidad de vida.

Distintas vías legales

Por consiguiente, Reyes sugirió que los venezolanos exploren otras alternativas migratorias. Una de las más comunes es la solicitud de asilo, aunque reconoce que no todos han sufrido persecución política. “Entiendo que no todo el mundo ha sido víctima directa (…) sin embargo, de alguna forma u otra, pienso que todo venezolano ha sido afectado por el régimen de Nicolás Maduro, sus políticas, corrupción, violaciones de derechos humanos, violaciones a la libertad de expresión, de hecho, hasta el presidente electo está en exilio”, expresó.

Así mismo, apuntó que existen otras vías como las peticiones laborales o familiares, dependiendo de cada situación particular. “Para aquellos que tienen familia aquí en Estados Unidos que le puedan hacer una petición y para aquellos profesionales que quieren ejercer sus carreras acá, posiblemente está el tema de la petición laboral o una auto petición bajo la visa de interés nacional o personas que tienen talentos extraordinarios”.

Ante la expiración del parole, el abogado venezolano subrayó la importancia de tomar medidas preventivas y buscar alternativas legales. “Que se asesoren, que tengan por lo menos dos consultas con abogados licenciados en inmigración que puedan ayudar a la persona a ver sus opciones, sus posibilidades, para quedarse aquí legalmente”.

Su recomendación busca evitar el fraude, una problemática muy común dentro de las comunidades migrantes, donde individuos sin licencia ofrecen vías legales erróneas. En este sentido, Reyes enfatizó que, aunque los abogados no tienen todas las respuestas, están capacitados para guiar a los migrantes en la búsqueda de soluciones oportunas.

Para el letrado, lo primero es la calma. “No es momento de entrar en pánico (…) Ha habido muchas personas que no tienen una protección legal, no porque no esté disponible para ellos, sino porque no han buscado alternativas legales o en algunos casos, desafortunadamente han sido víctimas de asesores, tramitadores y personas que no saben de estos temas, y terminan en una en una situación peor o simplemente sin ningún tipo de amparo cuando lo hubieran podido haber tenido”.

La política migratoria en EEUU

Por otra parte, la posibilidad de una reversión o modificación de la medida asumida por el gobierno es poco probable, según Reyes, debido al escenario político actual. “El consenso ahorita es que debe haber restricciones”, detalló al señalar que tanto demócratas como republicanos parecen estar alineados en la necesidad de un control migratorio más riguroso. “Pienso que extender el parole pudiera verse como mucha flexibilidad en un sistema que necesita ser más restringido por lo que dicen los líderes de ambos partidos”.

Reyes prevé que las acciones ejecutivas que solían beneficiar a grupos de inmigrantes, como el parole humanitario, serán más limitadas en el futuro. “Pienso que por los próximos años el tema migratorio va a estar restringido”, comentó.

En tal sentido, señaló que la percepción de debilidad en la aplicación de leyes migratorias por parte del partido demócrata ha influido en el cambio de postura de la actual administración. “Han querido verse más fuertes en ese sentido. Sabemos que el partido republicano siempre ha tratado de ser el partido que sí exige esas restricciones y esa fuerza en la ley que deben tener las leyes, pero es algo que ahora ambos partidos comparten de alguna forma u otra”.

Pese a eso, existen propuestas legislativas que podrían ofrecer una alternativa a largo plazo para los venezolanos en Estados Unidos. Reyes expuso la propuesta de Ley de Ajuste Venezolano como un posible camino hacia la regularización. “Esta es una iniciativa para otorgar la residencia a venezolanos que cumplan con ciertos requisitos de presencia física y buena conducta moral”, resaltó. El proyecto aún está en discusión en el Congreso, pero representa una esperanza para quienes buscan estabilidad migratoria en el país.

Además, mencionó la Ley de Dignidad 2023, promovida por la congresista de Florida María Elvira Salazar, que también establece reformas y nuevas vías legales para la regularización de cientos de inmigrantes. “Hasta ahorita solo son propuestas, no ha habido nada concreto y honestamente pienso que para que eso se materialice van a pasar un par de años para que se pueda lograr”.

Aquellos que están bajo el parole y se sienten inseguros, lo importante es que estén bien informados. “La tarea y la responsabilidad de cada venezolano es que se informe, que se eduque de esas opciones”, aconsejó. Con ello, reiteró que existen organizaciones sin fines de lucro y abogados que ofrecen asesoría accesible, permitiendo a los inmigrantes conocer sus derechos sin tener que incurrir en grandes gastos.