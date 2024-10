Policía rescató a perrito abandonado y atado en Florida previo al paso del Milton

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En medio del caos que se ha generado en Tampa, Florida, donde cientos de personas han abarrotado las carreteras buscando salir de la ciudad antes de la llegada del peligroso huracán Milton, las autoridades locales han hecho un llamado a la población para pedirles que no abandonen a sus mascotas dentro de sus viviendas, pues los animales de compañía también podrían verse afectados por las severas condiciones meteorológicas.

Por: El Heraldo

Fue mediante un video, publicado en redes sociales, que la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) exhortó a las personas a no abandonar a sus mascotas. En la grabación, compartida por las autoridades, se ve que una patrulla rescató a un perrito abandonado, el cual fue atado a una reja y estaba ladrando en medio de la lluvia. En las imágenes se observa que los uniformados detuvieron su unidad y se aproximaron hasta el can, quien empezó a mover la cola apenas los vio.

Rescatan a perrito amarrado a una reja

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024