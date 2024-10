Armado y en cholas: israelí superviviente a la masacre de Hamás del #7Oct abatió a un terrorista en Tel Aviv

Lev Kreitman, superviviente de la masacre perpetrada por Hamás en el festival de música Nova en los ataques del 7 de octubre, logró abatir el martes a uno de los autores del atentado en una estación de tranvía del barrio de Jaffa, en Tel Aviv, en el que fallecieron siete personas.

Por: La Razón

Así lo ha confirmado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, quien ha destacado que Kreitman portaba un arma propia, razón por la que ha salido al paso para ensalzar la reforma legislativa que él mismo impulsó para flexibilizar el acceso a armamento.

“Lev Kreitman, un héroe israelí que este martes neutralizó al terrorista en el terrible atentado de Jaffa. Lev también es un superviviente del Festival Nova, donde actuó con valentía bajo el infierno y salvó a muchos víctimas”, ha asegurado Ben Gvir en una publicación en su perfil oficial de la red social X.

“Hace medio año, presentó una solicitud para una licencia de armas privada tras la reforma que impulsamos y en la que más de 120.000 personas se armaron con armas personales. Ve y ármate, eso salva vidas”, ha remachado el ministro de Seguridad Nacional, conocido por sus posturas expansionistas y beligerantes.

#Zionists – #Our_Story.

Meet Lev Kreitman, an Israeli that shot one of the 2 terrorists in the attack yesterday (Tel Aviv) and killed him. Lev survived the #NovaMassacre, then fought in Gaza for 6 months.

Yesterday he was near by in Tel Aviv, as a citizen (with flip flops),… pic.twitter.com/iF6D4LJRS2

— Gal.G, Adv ?? (@GalG_IL) October 2, 2024