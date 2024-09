El “Nostradamus” de las elecciones en EEUU predice un triunfo de Kamala Harris: “No hay nada que Donald Trump pueda hacer”

Posteado en: Internacionales, Titulares

Cada cuatro años, Allan Lichtman es noticia en Estados Unidos. Este historiador, profesor y analista político de la American University creó un modelo que predijo el desenlace de todas las elecciones presidenciales desde 1984, con la única excepción de la derrota del demócrata Al Gore, en el 2000, contra George W. Bush: una de las contiendas más reñidas de la historia por la Casa Blanca, que tardó varios días en definirse y que se resolvió por apenas 537 votos en Florida.

Su modelo es tan exitoso que le ha valido a Lichtman el sobrenombre del ‘Nostradamus’ de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este año, Lichtman ya reveló su predicción: Kamala Harris se convertirá en la primera mujer en llegar al máximo cargo político de Estados Unidos tras asumir las riendas del país.

El experto anunció su pronóstico incluso antes del debate entre la actual vicepresidenta y Donald Trump y dice, en entrevista con el medio La Nación (Buenos Aires, Argentina), que no hay nada que Trump pueda hacer para evitar la derrota.

“Fue absolutamente esencial para los demócratas unirse detrás de Harris”, dice el académico, al explicar unos de los motivos detrás de su predicción.

El modelo de Lichtman se basa en ‘13 llaves’ que definen qué candidato ganará la Casa Blanca. Ninguno de sus cálculos mira las encuestas, o toma en cuenta lo que ocurre durante la campaña. Las llaves miden la gestión del partido que está en el poder y, sobre esto, establece si los estadounidenses elegirán un cambio de rumbo o no.

El modelo de Lichtman explica que sus “llaves” miran la economía y la política exterior, si el presidente va por la reelección o no, si hay una interna áspera o un tercer candidato, qué partido tuvo mejor desempeño en la última elección legislativa, si hay malestar social y fuertes protestas en las calles, y, por último, el carisma de los candidatos. Y según él, este año las llaves favorecen a Harris.

¿Por qué está tan seguro de que su modelo se mantendrá en esta elección?

En primer lugar, porque el sistema de las 13 llaves para establecer quién va a quedar al frente de la Casa Blanca no se basa en la opinión de los expertos, que no tienen una base científica; ni en las encuestas, que son fotos, no son predictores.

Las llaves, en cambio, miran cómo funcionan realmente las elecciones presidenciales, miden la fuerza y el desempeño del partido en la Casa Blanca. Es una de las razones por las que confío en este modelo. La segunda razón es el historial. Las llaves tienen un historial insuperable: han acertado durante más de 40 años, desde que predije la reelección de Ronald Reagan, en abril de 1982, casi tres años antes de tiempo durante lo que entonces era la peor recesión desde la Gran Depresión, cuando el 60 por ciento de los estadounidenses pensaba que Reagan era demasiado viejo para presentarse nuevamente y sus índices de aprobación eran históricamente bajos.

Ningún otro sistema, ningún otro analista tiene nada que se acerque a una trayectoria de 40 años. Por supuesto, eso me hace viejo, pero esa es otra historia.

¿Cuál de las llaves fue la más difícil de definir este año?

Las llaves más difíciles fueron la llave del ‘oficialismo’ (si el presidente va por la reelección o no) y la llave de la ‘interna’, y eso se debe a que los demócratas defenestraron abiertamente a su presidente en público. No necesitaban hacer eso. Entonces había una gran pregunta: ¿Biden se quedaría en el cargo y preservaría la llave del “oficialismo”, porque es el presidente en ejercicio? ¿O lo expulsarían y perderían esa llave? Y luego, si lo expulsan, ¿habría una gran pelea en el partido y perderían también la llave sobre la ‘interna’? Y parecía que eso era lo que estaban haciendo. Yo advertí enérgicamente contra eso.

Bueno, resultó que los demócratas sí expulsaron a Biden, lo que les costó la llave del oficialismo, pero se unieron detrás de Harris, lo que preservó la llave sobre la interna por la nominación del partido.

¿Biden habría tenido el mismo éxito en su modelo?

No tenemos idea de qué habría sucedido si Biden se hubiera quedado con cosas como la protesta social. Tengo una llave sobre el ‘malestar social’ y otra sobre un ‘tercer partido’. Tener a Harris al frente, en lugar de Biden, que es el blanco de estas protestas, creo que amortiguó el tema del malestar social. Y tener a Harris de candidata significa que los votantes ya no tuvieron que elegir entre dos viejos blancos. Odio decir eso siendo yo mismo un hombre blanco viejo, pero eso podría haber influido en la llave sobre el tercer partido. Por eso no especulo. Quién sabe qué habría sucedido si Biden se hubiera quedado, podrían haber preservado más llaves, pero tal vez hubiera tenido un efecto negativo en otras. Simplemente no lo sabemos. No tiene sentido pensarlo ahora.