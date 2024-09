El drama de un venezolano que vio morir a su esposa e hija en Filadelfia

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Sin palabras por lo que les pasó, pero agradecido de estar vivo para su hijo, de nueve años.

Por Telemundo 62

Así se mostró Juan Méndez, el padre venezolano quien perdió a su esposa e hijita, en un incendio residencial registrado hace un mes en Granite Street en Filadelfia.

Tanto él como su hijo pequeño fueron rescatados por un buen samaritano conforme la casa se les venía abajo.

“Yo estaba dormido y cuando me desperté había mucho humo y candela. Le dije a Mary (su esposa y la víctima mortal) que viniera conmigo y pensé que ella venía detrás porque todo estaba prendido. Cuando me di cuenta de que ella no salió volví a entrar y me sacaron. Perdí el conocimiento y los bomberos me llevaron y no me levanté hasta nueve días después en el hospital”, relató Méndez a quien le cuesta hablar del tema.

Explicó que llevaban de cuatro a cinco meses en Filadelfia porque vinieron de Houston, Texas, para quedarse con la hermana de la perecida. “El esposo de la hermana fue quien gritó que todo se estaba quemando”, agregó.

“Todo fue muy rápido. Tuve tres segundos para pensar porque le humo te desmaya al instante. Eso fue lo que pasó con ellas (víctimas mortales) que se desmayaron y pensé que estaban detrás de mí. Me duele demasiado perder a mis dos mujeres. Éramos todo pues”, recordó al tiempo que añadió “éramos una familia feliz”.

Afectado de la voz, por lo ocurrido, enfatizó en que quiere enviar los cadáveres de su esposa e hija a Venezuela para que la familia de la mujer “haga un sepelio como debe de ser”.

