Vicente Díaz reiteró que no hay forma de saber si ganó Nicolás Maduro hasta conocer los resultados

Vicente Díaz, exrector del CNE, aseguró que sin la publicación de las actas no es posible comprobar que el resultado presidencial presentado por el CNE es la voluntad del pueblo expresada el 28 de Julio. Asimismo, Díaz manifestó que, según sus conocimientos, el político Edmundo Gonzalez Urrutia aún no ha presentado la solicitud de asilo político ante el gobierno español, así lo expresó durante una entrevista en el programa “Diálogo Con…” del periodista Carlos Croes transmitido este domingo a las ocho de la mañana por la señal de Televen.

C.C: ¿Qué tan lejos o que tan cerca estamos de que Venezuela tenga un futuro mejor?

V.D: Bueno, yo no sé qué tan lejos estemos de todo eso, Carlos, pero sí creo que el nivel de descontento que hay en Venezuela con respecto a la gestión del gobierno es sin precedente, es una situación de malestar social tremendo. Nadie puede estar contento, Carlos, cuando se dan, en el mejor de los casos, tres días de clase a la semana, por ausencia de maestro o ausencia de alumnos, cuando se va la luz con frecuencia, cuando se deteriora la comida de aquellos afortunados que tienen nevera en su casa, cuando falla el servicio de suministro de gas, cuando no le llega agua potable a buena parte de la población, nadie está contento con eso. Y no puede estar contento con una situación económica como la que se ha vivido, a pesar de que ha habido mejora en esa realidad. Entonces, yo creo que ese descontento hay que canalizarlo, canalizarlo como se intentó hacer, para que se exprese electoralmente y para que se exprese en la suficiente movilización política para hacer que el gobierno cambie algunas políticas y también sea su espacio, porque la gestión del gobierno realmente ha sido muy mala.

C.C: ¿Y tú qué estás haciendo por eso?

V.D: Voy a eso. Y luego ahora hubo elecciones de nuevo, elecciones presidenciales, bueno y el candidato que se enfrentó a Nicolás Maduro en este momento se fue al exilio y pidió o informó que iba a pedir así lo político porque no lo ha pedido todavía, según entiendo, y bueno están en el exterior. Entonces me preguntas por el liderazgo de la oposición, bueno aquí había esfuerzo importantísimo de disputar el poder, a quienes están en el poder y el resultado de todo eso es que esos líderes han estado en una situación muy comprometida después de las elecciones, de manera que el tema aquí no es fácil. Sin embargo, y a pesar de eso, y a pesar de esa circunstancia, la oposición ha ganado espacio importantísimo, pero también se ha equivocado. La oposición gana en el 2015 de las elecciones parlamentarias con un mandato claro de parte de la gente de construir una agenda legislativa que beneficiar a la población, y bueno la oposición se fue por la interpretación de que la victoria electoral era un mandato para sacar a Maduro, y entonces empieza una contienda muy dura entre la oposición, en Asamblea Nacional contra el Ejecutivo y el resto de los poderes público.

C.C: ¿Y qué opinas de la elección presidencial?

V.D: Bueno, el CNE anunció un resultado, no lo publica en Boletín y no dice los movimientos que generaron ese resultado, entonces no se pueden conciliar, no se puede saber si ese resultado que está anunciando el Consejo Nacional de Electoral se corresponde con la voluntad de los electores manifestada en la mesa de votación.

C.C: ¿Pero hay no había testigos ahí que podían darse cuenta de lo que estaba pasando?

V.D: Claro que hubo testigos allí

C.C: ¿Y no vieron lo que estaba pasando?

V.D: Claro que lo dicen y lo han dicho, el problema está en que no lo pueden contrastar contra la verdad oficial, y la verdad oficial es que gana Nicolás Maduro por una cantidad de votos, pero no aparece de donde salen los votos, tienen que salir de mesas de votación, de votos electrónicos…

C.C: Pero, ¿tú me estás diciendo tú a mí que no crees que gana Maduro?

V.D: No, lo que te digo es que yo no lo sé, es que no hay forma de saberlo, hasta que no publicar los resultados, es decir no hay una información del Consejo Nacional de Electoral.