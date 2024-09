Macaulay Culkin: el arresto por posesión de drogas, la disputa con sus padres a los 14 años y un tour nostálgico

Posteado en: Internacionales, Titulares

Macaulay Culkin, el chico que había enternecido y hecho reír a familias de todo el mundo con la saga Mi pobre angelito (Home Alone, en su versión original), estrenada en 1990, 14 años después volvía a las grandes portadas de los medios, pero no por algún éxito de taquilla, que no volvió a tener, sino por haber sido detenido en Oklahoma City por posesión de drogas.

La oficina del alguacil del condado dijo que el actor tenía en su poder marihuana y otras “sustancias consideradas peligrosas” que había conseguido sin receta médica. Eran grandes cantidades de medicamentos como Xanax y Clonazepam. Por tal razón, informaban su arresto y una fianza establecida en 4 mil dólares.

En la foto de la comisaría el joven de 24 años, posó a cámara con una sonrisa a pesar de la situación, pero esta vez, su cara no reflejaba alegría, sino una mueca de alguien perdido en sus excesos. Este incidente echaba luz sobre el problema de consumo de drogas que estaba atravesando la ex estrella infantil y problemas personales.

Desde ese entonces, no dejaron de correr rumores sobre la vida desordenada de Macaulay, quien había decidido alejarse de los sets de filmación, por varias razones, como intentar tener una vida normal, que nunca lo haría, teniendo en cuenta de que se hizo millonario a los 10 años; dejar de trabajar a destajo bajo el ritmo que le había impuesto su padre abusivo, sumado a los problemas legales por tomar el control de su fortuna, disputa que creó un clima hostil familiar a su corta edad. Tenía solo 14 años cuando prohibió a sus padres acceder a su fortuna, se emancipó y se retiró después de grabar Richie Rich (1994).

El salto a la fama

Los siete hermanos Culkin habían crecido en un pequeño departamento ferroviario de Manhattan, sin la obligación de asistir a la escuela. Algunos la frecuentaban, otros no. Los mayores no terminaron el secundario. El golpe de suerte ocurrió cuando un vecino, director de la compañía Light Opera of Manhattan le comentó a Kit que había una audición para chicos.

Con los ingresos obtenidos por Macaulay luego del éxito de Mi pobre Angelito, la familia se mudó a una lujosa casa en el distinguido barrio Upper East Side de Nueva York. El chico no se hizo millonario por su brillante primer protagónico, ya que había cobrado solo110 mil dólares, pero por la segunda película, Mi Pobre Angelito: perdido en Nueva York, su cachet subió significativamente a los 4.5 millones de dólares.

“Mi padre estaba celoso de mí. Era un mal tipo, un abusador. Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, declaró en una entrevista en 2018. Su hermano Kieran, también actor, dijo que si bien él no recibió el mismo maltrato que Macaulay, su padre era una mala persona.

La ambición de su padre desconocía límites. Después de los primeros éxitos, el pequeño Macaulay le pedía a su padre que dejara de firmar contratos porque quería tomarse vacaciones, necesitaba parar. Pero éste lo desoyó. Lo obligó a rodar 9 películas en 5 años. No conforme, su padre también llevó a los castings a otros dos hijos: Rory y Kieran.

Sus progenitores “Kit” Christopher Culkin y Patricia Brentrup se separaron en 1995 y eso empeoró todo. Se libró una fuerte batalla legal por la custodia de los chicos. Llegado el divorcio, ellos supieron elegir con quien quedarse. Kit, muy enojado, se esfumó de sus vidas.

Los rumores continuos

Macaulay, que corría la triste suerte de otras estrellas infantiles víctimas de adicciones, como Drew Barrymore o Lindsay Lohan, a partir de su detención, no pudo poner un freno a los rumores acerca de su vida. Circulaba una supuesta adicción a la heroína. Salió a desmentirlo en 2012 cuando The National Enquirer publicó que “habría gastado alrededor de unos 6 mil dólares mensuales” en esa sustancia. Las imágenes difundidas eran preocupantes. Se lo veía consumido, extremadamente delgado, pálido y desprolijo.

“Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no, nunca me he visto en la situación de tener que pagar 6000 dólares para conseguir heroína o cualquier otra cosa. Pero lo que de verdad me ponía enfermo era ver cómo algunos diarios terminaban envolviéndolo todo con su falsa apariencia de preocupación. No, solo estaban intentando vender periódicos a mi costa”, expresó Culkin a The Guardian.

