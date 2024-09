“Es un salvavidas”: María Corina Machado propone usar Bitcoin como activo de reserva nacional (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista exclusiva con Alex Gladstein, director de estrategia de la Human Rights Foundation (HRF), la líder de la oposición venezolana María Corina Machado habló sobre el papel vital de Bitcoin en la lucha contra el colapso económico y el autoritarismo en Venezuela. La entrevista, publicada por primera vez en Bitcoin Magazine, destaca el impacto catastrófico de la hiperinflación causada por los regímenes de Chávez y Maduro, que han devastado al bolívar venezolano.

Por: Bitcoin Magazine – Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Machado señaló que bajo Chávez y Maduro, el bolívar ha perdido 14 ceros, y la inflación se ha disparado a 1,7 millones por ciento en 2018. Describió la destrucción económica, afirmando: “Esta represión financiera arraigada en el saqueo, el robo y la impresión de dinero sin control patrocinados por el Estado” paralizó la economía a pesar de la vasta riqueza petrolera de Venezuela.

Durante la entrevista, Gladstein destacó cómo algunos venezolanos recurrieron al bitcoin como una forma de escapar de la hiperinflación, proteger su riqueza y financiar su huida del país. Machado se hizo eco de esto y calificó al bitcoin como un “salvavidas” para los venezolanos, una forma de eludir los tipos de cambio controlados por el gobierno. Propuso incluir al bitcoin en las futuras reservas nacionales de Venezuela mientras el país busca recuperar su riqueza robada y reconstruirse tras la dictadura.

“Bitcoin evita los tipos de cambio impuestos por los gobiernos y ayuda a muchos de nuestros pueblos… Ha pasado de ser una herramienta humanitaria a un medio vital de resistencia”, afirmó Machado.

Machado también habló de la determinación del pueblo venezolano de recuperar la democracia, destacando sus esfuerzos históricos para enfrentar al régimen. Elogió el uso de tecnología como Bitcoin para garantizar la autonomía financiera y ayudar a reconstruir una Venezuela nueva y libre.

De cara al futuro, imagina que Bitcoin desempeñará un papel clave para garantizar la transparencia, los derechos de propiedad y la libertad económica como parte del plan de recuperación de Venezuela, afirmando: “Visualizamos a Bitcoin como parte de nuestras reservas nacionales, ayudando a reconstruir lo que la dictadura robó”.

BREAKING: ?? Leader of Venezuelan Opposition María Corina Machado proposes using #Bitcoin as a national reserve asset.

Bitcoin is a "lifeline" and "vital means of resistance" ? pic.twitter.com/5R1q7zVHyy

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 5, 2024