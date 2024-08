Rector Juan Carlos Delpino revela las artimañas que utilizó Nicolás Maduro para cometer el fraude electoral: “Les advertí a todos”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El funcionario indicó que se negó a subir a la sala de totalización, un sitio donde está la central de transmisión. En cada uno de los puntos de votación venezolanos, están ubicadas unas máquinas que, al final del acto de votación, se encargan de transmitir los resultados, un proceso que puede tener picos hasta que finalmente se complete el porcentaje que hace irreversible el resultado.

“Se me pide subir a totalizaciones, a lo que yo me niego teniendo en cuenta que el 58 % no es lo que tradicionalmente se hace. Tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95 %, de tal manera que la tendencia hubiese sido irreversible”, comentó.

El rector del CNE señaló que además de esta extraña situación, también estaba recibiendo otras informaciones que indicaban irregularidades en los centros de votación, muchos de los testigos electorales fueron desalojados, y otros tampoco pudieron tener en su poder las actas.

“Por esto me niego a subir a la sala de totalización porque a la final no sé con qué me voy a encontrar allí, y hay un margen de votación demasiado grande como para generar el boletín que se dio después de las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80 %”, puntualizó.