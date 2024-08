El desgarrador mensaje de Alicia Machado sobre Venezuela que impactó a todos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Alicia Machado, actriz venezolana, participó este 18 de agosto en la concentración que hicieron en Miami a propósito de un llamado para rechazar los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral de ese país para favorecer a Nicolás Maduro, a pesar de que la oposición asegura que ganó los comicios.

Por El Diario NY

Durante el acto, la Miss Universo 1996 estuvo acompañada de George Harris y Catherine Fulop y fue invitada para dar unas palabras.

Al inicio de su discurso, la ex reina de belleza agradeció a quienes le han tendido una mano al pueblo venezolano: “Muchas gracias a todos los países, incluyendo, por supuesto, a esta gran nación que nos ha recibido durante estos últimos 20 años que tenemos en este martirio y en este sufrimiento tan grande, que ya no sabemos más qué hacer, ya no sabemos a dónde más acudir, ya hemos acudido a todos. Hemos hecho todo lo que se ha podido, hemos hecho lo que no se imaginan”.

Mensaje de Alicia Machado a Venezuela

Añadió que se ha metido en miles de problemas en Estados Unidos y México por decir que en su país hay una dictadura “que va a caer y ya es inminente”.

La ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada exhortó a las autoridades venezolanas que reconozcan su derrota en las presidenciales y que lleguen a un acuerdo para salir en paz. “Sean inteligentes, negocien lo que tengan que negociar y váyanse a la verg*”.

Alicia Machado también comentó: “Es primera vez en 30 años que tengo aquí en Estados Unidos que yo vengo a algo como esto, a una marcha política de Venezuela, es la primera vez que lo hago, pero ya se acabó, ya me mataron un hermano, me secuestraron a otro hermano, me secuestraron a dos tíos, me expropiaron a mi familia, ¿qué más me van a hacer? ¿Qué más le van a hacer a Alicia Machado? ¿Qué más le van a hacer a mi familia? No vamos a parar, vamos hasta el final”.

