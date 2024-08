El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Podrás recoger lo que has sembrado los últimos meses, eso si, si lo has hecho bien serás recompensado, de lo contrario tus malas decisiones tendrán consecuencias, aunque no debes preocuparte en exceso, igual tendrás oportunidad de corregir tus errores. Un consejo: el impacto podría ser más suave si te anticipas, revalúas la situación y tomas medidas inmediatas.

Tauro

De un momento para otro las finanzas mejoran considerablemente. Recibes un dinero y tú, sin pensarlo dos veces, lo destinas a resolver asuntos pendientes. Como de costumbre, lo administra con inteligencia y hasta inviertes un poco. Tus decisiones son acertadas, pero no te confíes demasiado, ya que podrías ganar por un lado, pero perder por otro. Piensa bien que harás antes de dar el siguiente paso.

Géminis

Hay decisiones que bien vale el esfuerzo, pero debes esperar. No todo tiene que ser ni de inmediato, ni todo o nada, hay intermedios positivos, No te angusties, todo se dará en el momento preciso, cuando tengan que suceder, ni antes ni después. Si presionas podrías crear un caos o incluso, obstáculos que tiren por la borda todo lo que has hecho.

Cáncer

Trabaja en grupo, escucha, aprende y permite que otros también aporten ideas. Cada uno lo hará en base a sus conocimientos y experiencia y de hecho, lo pueden hacer mucho mejor que tú. Si o si, se es momento de tomar decisiones en torno a un asunto que debería de haberse resuelto hace tiempo. No permitas que nada de lo que suceda te afecte y mucho menos permitas que se refleje en tu rendimiento.

Leo

El trabajo mejora con la ayuda de socios, colaboradores o incluso, de amistades. Se presentan oportunidades valiosas y aunque tendrás que hacer más de un sacrificio,

valdrá el esfuerzo. La clave es observar todo lo que sucede, pero sobre todo, prestar atención a lo que las personas no dicen, a esas palabras que están entre líneas y revelan sus verdaderos pensamientos e intenciones.

Virgo

Presta atención, escucha, pregunta, aclara dudas y después de estar seguro de lo que debes hacer, toma decisiones que funcionen a largo plazo. Puede que necesites esperar unos días para sentirte encaminado, aunque de hecho, ya lo estás, pero a veces, como es normal, lo dudas y es que tienes temor a equivocarte. Sabemos que quieres ver resultados, pero debes esperar que las condiciones se inclinen más a tu favor. Cada cosa en su momento.

Libra

Necesitas imprimir una dosis extra de romance y aventura a tu relación. Ten detalles, sorprende a tu pareja o persona especial con algo que le guste realmente o dale algún regalo significativo. Demuéstrale cuánto significa para ti, más allá de las palabras, con gestos, porque es este momento un abrazo o caricia dado desde el corazón es lo que más necesita. La relación se estrecha y fortalece.

Escorpio

Reacciones exageradas de personas con quien trabajas. Al parecer dan más importancia de la que tiene a situaciones pasajeras, que además, no tienen nada que ver contigo. Por otro lado, no idealices ni te apegues a nadie, porque cada uno verá su propia conveniencia y podrías salir perdiendo.

Sagitario

Busca apoyo y consejos de expertos que te ayuden a incrementar tus ganancias. Tu meta es y debe ser producir más dinero, no te distraigas. Necesitas tener tus cinco sentidos enfocados en lograr el éxito. Por más que sea tentador, no tomes atajos para resolver tu situación económica, ten presente que no todo lo que brilla es oro.

Capricornio

No presiones a nadie y mucho menos trates de imponerles tus ideas, pueden ser brillantes, pero cada uno tiene derecho a pensar y hacer lo que le parezca. Lo que si puedes hacer, es ayudar en lo que sea necesario, pero hazlo basado en la libertad. Permite que esa persona decida y actúe en base a sus convicciones. Hoy la falta de comunicación podría hacer de las suyas, exprésate e invita a que otros lo hagan también.

Acuario

Decisiones de otros podrían perjudicarte, por supuesto, siempre y cuando lo permitas. Ponte en los zapatos de esa o esa personas y trata de entender el porqué y para que de sus actitudes, y más aún: ve mucho más allá, analiza y profundiza hasta descubrir que hiciste o que permitiste, para que la situación llegara a este punto.

Piscis

Se presenta una excelente oportunidad, algo que has esperado desde hace mucho, pero debes evaluar cómo aprovecharla sin que afecte lo que tienes en este momento. No puedes soltar nada, porque lo que tienes te funciona. Buscar un equilibrio es la clave. Por otro lado, haces frente a un problema, pero de ninguna manera puedes asumir ni posición de víctima ni de victimario, mantenerte neutral es tu mejor opción.