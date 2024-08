Noel Álvarez: Fin de la dictadura del Rey Dorado

Posteado en: Opinión

Desde mi niñez, he atesorado las historias que mi padre, José Cesar Álvarez, compartía bajo la tenue luz de una lámpara de querosén. A pesar de ser un hombre humilde, era reconocido en nuestro pequeño caserío no solo por su sabiduría, sino también por su integridad inquebrantable. Entre libros viejos y relatos orales, mi padre se convirtió en el juez de paz y narrador más respetado de la comunidad. Hoy, quiero honrar su memoria compartiendo una de las tantas fábulas que nos contaba. Una historia que, más allá de sus personajes, encierra una lección profunda y atemporal que espero la valoren como lo he hecho yo.

En una vasta y antigua selva, gobernaba un león, conocido como el Rey Dorado. Durante muchos años, sus garras y colmillos habían mantenido a raya a todos los habitantes. Sus rugidos resonaban por todos los rincones, recordando a cada criatura su poder absoluto. El Rey Dorado era temido y odiado en igual medida, pero nadie se atrevía a desafiarlo. La selva, que antes era hogar de libertad y armonía, se había convertido en un lugar de temor y silencio.

El león, en su trono de roca, observaba desde las alturas. Creía que su reinado duraría para siempre, pues tenía bajo su mando a las fieras más feroces y a las bestias más temibles. Los tigres, sus más leales generales, imponían su voluntad por la fuerza, mientras que los chacales y las hienas, sus espías, controlaban cada rincón de la selva, reportando cualquier signo de descontento.

A medida que los años pasaban, la selva comenzó a cambiar. Los árboles, que antaño florecían, ahora se marchitaban bajo el peso de la opresión. Los ríos, antes cristalinos, se tornaron turbios, y el aire, cargado de miedo, se volvía irrespirable. Los animales, cansados y hambrientos, se reunían en secreto, soñando con el día en que el Rey Dorado cayera. Sin embargo, el miedo siempre les paralizaba, pues sabían que cualquiera que se rebelara sería destruido sin piedad.

Un día, un pequeño ratón, insignificante a los ojos del león, decidió que ya no podía vivir más bajo el yugo del tirano. Era débil y pequeño, pero tenía una determinación inquebrantable. Recorrió la selva, hablando con los demás animales, susurrando palabras de esperanza y libertad. Poco a poco, el ratón convenció a otros de que la única forma de derrotar al Rey Dorado era uniendo fuerzas, aunque él fuera solo un pequeño roedor.

El ratón fue de madrigueras a cuevas, de nidos a guaridas, organizando a las criaturas de la selva. Los pájaros se comprometieron a vigilar desde el cielo, los monos prometieron causar distracciones desde las copas de los árboles, y los elefantes acordaron usar su fuerza para proteger a los más débiles. El ratón, con astucia, supo que la única forma de vencer al león era no enfrentándolo directamente, sino desgastando su poder desde las sombras.

El día llegó. Bajo la oscura noche, mientras el Rey Dorado dormía en su trono, comenzó la revuelta. Los pájaros soltaron sus graznidos desde lo alto, perturbando el descanso del león. Los monos, desde los árboles, lanzaban frutos podridos, creando caos y confusión. Los elefantes marcharon hacia la roca del león, haciendo temblar la tierra con su peso. Y en medio de todo, el pequeño ratón se deslizó silenciosamente hacia la roca, donde el león reposaba.

El león, enfurecido, se levantó para enfrentar el caos, pero para entonces ya era tarde. Su poder, basado en el miedo y la soledad, comenzó a desmoronarse. Los animales, ahora unidos, no temían más sus rugidos. En un desesperado intento por restaurar su autoridad, el Rey Dorado intentó atacar, pero los elefantes, más grandes y fuertes, lo acorralaron. Los tigres, al ver que la marea había cambiado, huyeron a las sombras, abandonando a su rey.

El león, rodeado, rugió por última vez, pero su rugido no resonó como antes. Era un sonido vacío, despojado de la fuerza que una vez tuvo. Los animales lo forzaron a abandonar la roca, y el Rey Dorado, humillado y derrotado, se retiró a la profundidad de la selva, donde nunca más se le volvió a ver.

Con la caída del león, la selva volvió a florecer. Los árboles recuperaron su verdor, los ríos volvieron a ser cristalinos, y el aire, por fin, se sentía ligero y libre. Los animales celebraron su nueva libertad, recordando siempre que, aunque un dictador parezca invencible, es el espíritu colectivo el que verdaderamente define el destino de un pueblo.

La historia del pequeño ratón y el temido Rey Dorado es un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en el poder individual, sino en la unión, el coraje colectivo y en la resistencia pacífica. Mi padre, un hombre que vivió con la misma humildad y grandeza que aquel ratón, me enseñó que no hay tirano que no pueda ser derrotado cuando el pueblo se une con determinación y esperanza. Que esta fábula sirva para recordarnos que, aunque a veces nos sintamos insignificantes, nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden cambiar el curso de la historia y devolver la libertad y la armonía a nuestro entorno.

