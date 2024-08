Miembro del Tren de Aragua cruzó la frontera de EEUU y todo acabó de la peor manera

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas inglés) arrestó a un miembro confirmado de la pandilla Tren de Aragua.

Por EVTV

El hombre identificado como Maikel Díaz-Guerra, de 24 años, llevaba un reloj de seguimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una parada de tráfico en El Paso.

Díaz-Guerra, quien fue catalogado por el DPS como explorador de contrabando de personas, había sido arrestado solo unos días antes por otro intento de contrabando y recientemente había sido liberado por el ICE.

Según el DPS, Guerra estaba vigilando al otro conductor involucrado, Gildardo Pérez III, de 17 años. Dentro de su vehículo, el DPS encontró a tres inmigrantes ilegales ocultos en el asiento trasero.

Guerra y Pérez fueron encarcelados por tráfico de personas.

As part of Operation Lone Star (OLS), DPS arrested a human smuggling scout wearing an ICE Tracking Watch during a traffic stop in El Paso. The scout, Maikel Diaz-Guerra, 24, of Venezuela, is a confirmed Tren de Aragua gang member and had been arrested only a few days prior for… pic.twitter.com/1asNTBg4Tp

— Texas DPS (@TxDPS) August 6, 2024