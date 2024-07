Eduardo Yáñez acusa a la prensa mexicana de “provocarlo” para demandarlo (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace unas semanas Eduardo Yáñez dio tela para cortar tras haber agredido a la periodista Patricia Cuevas durante la alfombra roja de los premios ‘Grandeza hispana’, en el Teatro Centenario Coyoacán.

Por Meridiano

En su paso por el recinto el actor se encontró con la comunicadora social, quien le cuestionó sobre su regreso al cristianismo, esto no le agradó al mexicano y arremetió arrebatándole el teléfono de sus manos. De acuerdo a las declaraciones de Yáñez, afirmó que la reportera estaba siendo “muy agresiva” con sus preguntas.

Después del altercado, Cuevas informó a la opinión pública sobre una denuncia en contra del actor de telenovelas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades se encuentran en el curso de las averiguaciones.

Eduardo se harta de la prensa

Yañez sostuvo una entrevista con Pati Chapoy sostuvo que varios reporteros solo buscan “provocarlo” para demandarlo. “Ahora resulta que llego y te provoco, y, si te hago perder tu piso, ya gané y no se trata de eso. Se me hace muy cobarde. Ya me agarraron de su puerquito. Quieren que yo me enca… para después demandarme”, expresó.

De acuerdo a lo dicho por el actor “ya no se deja” de los medios de comunicación, por eso, responde sin titubear a la prensa rosa. Asimismo, aseguró que Pati Cuevas lo agredió con el celular, por ello, le arrebató su dispositivo móvil.

“Aquí hay una mentira enorme. En ningún momento me molesté, a pesar de que me preguntó una bola de tonterías. Contesté muy bien. Todos me empiezan a perseguir con sus teléfonos, y bolas, me suena un ma… con el teléfono en la cara. Yo me volteo, agarro el teléfono y se lo quito y me voy. Me lo pidió y le dije: ‘No te lo voy a dar hasta que esté sentado’”, indicó.

