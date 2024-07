Presidente de la Cámara de Representantes pidió a Biden que renuncie a su cargo

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió al presidente Joe Biden que renuncie a su cargo poco después de que el presidente anunciara que no buscaría la reelección.

Por CNN

“Si Joe Biden no es apto para postularse a la presidencia, no es apto para ejercer como presidente. Debe renunciar al cargo de inmediato. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto”, dijo Johnson, un destacado republicano, en una declaración publicada en X.

At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024