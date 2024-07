Una persona fue asesinada durante el mitin donde Trump resultó herido

El fiscal de distrito del condado de Butler, en Pensilvania, dijo al periodista Mike Valente, de WTAE que “se cree” que hay una persona muerta.

lapatilla.com

“Donald Trump está bien, me dice. No hay información sobre el tirador en este momento”.

De acuerdo al periodista, el fiscal de distrito le afirmó que cree que la persona que murió era “alguien entre la multitud”

CONFIRMED: Butler County District Attorney tells me one person is BELIEVED to be dead. Donald Trump is okay, he tells me. No information about the shooter right now. @WTAE

— Mike Valente (@ValenteWTAE) July 13, 2024