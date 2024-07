Bombazo: “Shrek 5” es oficial y ya tiene fecha de estreno

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Excelentes noticias para los fanáticos el ogro más famoso del mundo: Shrek 5 es oficial y tiene fecha de estreno confirmada. DreamWorks Animation ha confirmado que la película se encuentra en desarrollo y que ya tiene un espacio en su calendario de lanzamientos de cara a los próximos años.

Por: Hipertextual

Si bien era un secreto a voces que se estaba preparando una quinta entrega de Shrek, el estudio responsable de la franquicia nunca lo había ratificado de forma pública. Afortunadamente, el ok definitivo ya es formal, como también el regreso del tridente protagónico original conformado por Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) y Eddie Murphy (Burro/Asno).

De hecho, el regreso de las voces originales es algo en lo que DreamWorks hizo especial hincapié en el anuncio de Shrek 5. “Las estrellas están de vuelta”, dice el breve clip, mientras suena de fondo el recordado hit All-Star de la banda Smash Mount.

En cuanto a su fecha de estreno, Shrek 5 se hará esperar algún tiempo, aunque nada demasiado exagerado. La película llegará a las salas de cine el 1 de julio de 2026, según confirmó el estudio. Claro que dicha fecha quedará sujeta a que no se produzcan contratiempos con las labores de animación y de grabación de las voces.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024