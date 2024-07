¡Ouch! El peligroso pelotazo que recibió mánager de los Bravos de Atlanta en sus partes nobles (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un episodio de esos curiosos y hasta divertidos que regala el béisbol ocurrió durante el encuentro entre Atlanta Braves y San Francisco Giants, cuando el manager Brian Snitker recibió un pelotazo en sus partes íntimas luego de un batazo de foul que se dirigió directo al banquillo. El hecho acabó haciéndose viral en redes sociales.

Por: El Diario NY

El incidente se generó en la quinta entrada cuando el segunda base Ozzie Albies estaba en el diamante tomando turno. Uno de los lanzamientos que impactó salió a gran velocidad por los lados de la primera base y se fue directo al dogout, donde el manager Snitker observaba todo el panorama.

Cuando el timonel de 68 años percibió que la bola impactaría contra sus zonas blandas, se llevó las manos como acto reflejo y medida de protección. La jugada quedó en una divertida anécdota y posteriormente Snitker levantó la mirada y sonrió a la cámara.

Su gesto confirmó que el pelotazo no hizo mayor daño. Este hecho no pasó desapercibido y se hizo viral en las redes sociales generando comentarios.

"That bounced right into his belly…Oh, no. Not on the belly. Never mind. That's a different kind of belly."

"Belt buckle. Hopefully."

Brandon Gaudin and C.J. Nitkowski on the call as Braves manager Brian Snitker is hit by a foul ball in an…unfortunate spot. pic.twitter.com/cbD1G01oY3

— Awful Announcing (@awfulannouncing) July 4, 2024