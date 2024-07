Madre de sindicalista detenido se encadenó en la CVG en Puerto Ordaz para pedir su liberación

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

En su cara de nota el cansancio, las horas sin dormir y el pasar de los años. Su cabello recogido, lleva una camisa blanca con la foto de su hijo y de otro compañero sindicalista, un pantalón negro y unas sandalias.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Agarró una cadena que la pasó por parte de su cuerpo y la sujetó al portón de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz, con la intención de pedir la liberación de su hijo, quien tiene más de un año detenido y actualmente está en el Internado Judicial de El Rodeo I, es decir, a unos 612.7 kilómetros de distancia, más de 6 horas en carretera.

Daniel Romero fue detenido junto a Leonardo Azócar (este último fue puesto en libertad hace unas semanas) tras apoyar a los trabajadores que mantuvieron una protesta de brazos caídos en planta de pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

“Yo soy una madre desesperada, quiero ver a mi hijo. Tengo 8 meses que no lo veo, y yo no sé cómo está, porque la esposa me dice que está bien, pero yo no sé si él está bien o está mal, o las redes salen que está mal de salud, y eso yo no lo sé, porque tengo ocho meses que no lo veo, porque no tengo los recursos para trasladarme a donde él se encuentra, y estoy mal de salud también, no me siento bien”, se lamentó Marisol Arias, madre de Romero.

“Le hago un llamado al presidente para que le dé la liberación a Daniel por sus hijos. Tiene a sus hijos en Brasil, y su madre falleció. Todavía no tiene un mes que murió, y esos niños se encuentran solos allá en Brasil, ¿cómo hacemos para traerlos? Tiene que estar su papá en libertad para que pueda trasladar a esos niños, son unos niños menores de edad, uno tiene 13 años y la niña tiene 9 años”, detalló con desesperación.

Por su parte, Alberto Arias, padre de Romero, expresó que “no sabía que ella se iba a encadenar, pero igual apoyo su decisión”.

Los supuestos delitos

Daniel Romero fue imputado por los delitos de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio. El caso está a cargo del Tribunal 1° de Control de Ilícitos Económicos (que es el mismo 5to de Control ) y la Fiscalía 3° del Ministerio Público.

En primera instancia, su audiencia se llevó a cabo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Puerto Ordaz, y se ordenó como sitio de reclusión el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, Área de Máxima Seguridad, ubicado en Boleíta Norte, Caracas. Meses después fue trasladado al Internado Judicial de El Rodeo I.

¿Quién es Daniel Romero?

Daniel Romero tiene cuatro hijos (todos menores de edad). Cuenta con más de 12 años de servicio en Sidor y estaba como personal no requerido. Es un trabajador de base, específicamente del área de palanquilla. Fue candidato a la alcaldía del municipio Sifontes en 2021 por el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Romero tiene una patología estomacal, por lo que necesita una alimentación especial.