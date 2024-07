Karol G rompe en llanto en pleno concierto tras sufrir una dolorosa pérdida

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante colombiana Karol G se quebró en llanto durante su concierto en Berlín, Alemania, este 2 de julio en el estadio Uber Arena. La Bichota se tomó un momento de su show para explicar a su público que un amigo muy cercano falleció hace un par de horas. Mientras hablaba de cómo se sentía ante esa dolorosa pérdida la cantante no pudo evitar llorar por lo que tuvo que tomarse unos segundos para recuperarse.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho.No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo dije lo suficiente.”, expresó Karol G desde el escenario y con un nudo en la garganta.

“Quiero invitarlos a ustedes hoy que si no le ha dicho a alguien lo importante que es esa persona para usted, dígaselo hoy.Usted tiene la oportunidad de decírselo. Dígale: Gracias por estar en mi vida más bonita y más especial. Eso es algo que deberíamos hacer todos los días”, expresó la cantante ante su público en el Uber Arena de Berlin.