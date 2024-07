Un nuevo libro revela el atroz trato de los Kennedy a las mujeres: “Siempre se salían con la suya”

Posteado en: Internacionales, Titulares

Este martes se publicó el libro “Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed” (“No preguntes: Los Kennedy y las mujeres que destruyeron”), de la periodista de investigación Maureen Callahan. La obra explora los oscuros secretos de la familia Kennedy, a menudo considerada como la “realeza política” de Estados Unidos, enfocándose en los abusos físicos y psicológicos hacia las mujeres en varias generaciones.

Joe DiMaggio, estrella del béisbol, achacó a la dinastía Kennedy la muerte de su ex esposa Marilyn Monroe, y afirmó que “todos los Kennedy eran unos conquistadores de mujeres y siempre se salían con la suya”. Callahan aborda este tema en su investigación, señalando cómo la misoginia ha impregnado a la familia política estadounidense más conocida de la historia.

El libro examina en detalle los destinos trágicos de diversas mujeres relacionadas con los Kennedy. Callahan recuerda que hubo muertes por accidentes aéreos, por agua y por suicidios. La autora sostiene que la familia debería enfrentar “un ajuste de cuentas en cuanto al género” y criticó la falta de reflexión sobre la conducta de los Kennedy, especialmente con el monumento a JFK en 2021 en Washington.

“Ningún periodista, ensayista, escritor político o crítico cultural se preguntó si este hombre merecía, en nuestra nueva era, un homenaje de ese tipo. Nadie se preguntó qué tipo de mensaje envía su continua celebración a las mujeres y niñas, ahora y en el futuro”, escribe la autora.

Un foco crucial del libro se centra en Robert F. Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, quien actualmente es candidato independiente a la presidencia junto a Nicole Shanahan. Callahan subraya que las críticas hacia Robert se han centrado en sus teorías conspirativas y declaraciones antisemitas, “pero no por su maltrato a las mujeres durante toda su vida”. La muerte de Mary Richardson, su esposa, es un punto central del libro describiendo cómo esta talentosa arquitecta sufrió un infierno personal hasta su suicidio en 2012.

Mary Richardson se casó con Robert F. Kennedy Jr. en 1994 y tuvo cuatro hijos con él. Desde el inicio, ella sospechaba infidelidades. Callahan relata que una vez Robert “se quitó la toalla de la cintura, exponiéndose” ante una invitada en su casa, y cuando ella lo confrontaba, él lo negaba, diciéndole que estaba “loca”. La situación alcanzó un punto crítico cuando Mary encontró los diarios de Robert donde él catalogaba a las mujeres con las que había tenido relaciones, clasificándolas del uno al diez.

