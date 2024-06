Dirigente opositora, agredida por seguidoras de Maduro durante simulacro electoral en Apure

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Sandra Alizo, dirigente política del partido Acción Democrática (AD) en San Fernando, capital del estado Apure y parte del equipo parroquial y electoral en el Comando de Vente Venezuela, denuncia ser víctima de agresión por parte de tres ciudadanas de la UBCH de Terrón Duro, en las inmediaciones del centro de votación Liceo Clarisa Esté de Trejo, en San Fernando de Apure, en medio del simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el marco de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de junio de este año.

María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com

En tal sentido, Alizo relata ante los medios regionales que dicho ataque se generó a las 09:30 AM de este domingo 30 de junio cuando decidió grabar en el centro de votación para denunciar las irregularidades durante este proceso, ubicación de los puntos rojos, la presencia de vehículos de instituciones públicas del gobierno.

“Me quitaron el teléfono, me golpearon, dos me sostuvieron y una empezó a borrar todas las fotos, me sacaron a golpes hasta la avenida y con una navaja me causó una herida en la mano para intentar meterme miedo, pero no les tuve miedo”, dijo la agraviada.

La denunciante está dispuesta a elevar la denuncia ante los organismos de justicia porque una de las agresoras, también fue parte de un ataque en contra de la actual Diputada ante el Consejo Municipal Amarilis Núñez en 2021.