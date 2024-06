La contundente respuesta de Scaloni a Mbappé por sus críticas a la Copa América

Posteado en: Deportes, Titulares

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, le contestó este martes a Kylian Mbappé, que dijo que la Eurocopa es mejor que la Copa América y le recordó que el fútbol sudamericano suma diez títulos mundiales.

“Son opiniones. La realidad es que no puede ser más importante uno u otro cuando no están los mejores. O sea, si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, los sudamericanos están, no sé cuántos suman la verdad, Brasil tiene cinco, son diez en total (Argentina 3 y Uruguay 2 ), indicó.

Scaloni también reivindicó que “Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo pero son opiniones y hay que respetarlas” y posteriormente aseguró: “Es evidente que más allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, sino también ganan. Y Chile también. Chile cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que yo no me animaría a decir que no son de las mejores”. /EFE