Sofía Vergara exhibe su cuerpo y presume la autoaceptación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por muchos años, Sofía Vergara ha sido catalogada como una de las mujeres más hermosas de Hollywood, pues la actriz colombiana ha sabido como mantener su figura, pero también su imagen, tanto que a la edad de 51 años parece menor de lo que en realidad es.

Por La Vibra

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Recientemente, la intérprete nacida en Barranquilla paralizó las redes sociales al presumir con orgullo su cuerpo en un elegante u glamuroso traje de baño con el que fácilmente realza su belleza y le da la bienvenida al verano.

“Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (En esta ocasión) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible… Pensaba: ‘¿Desde dónde me están grabando? ¿La celulitis? ¿Desde un lado?’ Supongo que soy vanidosa. Creo que eso me mantuvo despierta”, expresó la actriz en el evento FYSEE de Netflix.