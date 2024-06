Shakira habló de los rumores de nuevas parejas tras su separación de Piqué: “No me niego a tener amigos”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El anuncio de la separación de Shakira y Gerard Piqué el 4 de junio de 2022 marcó el final de una de las relaciones más mediáticas en el ámbito de las celebridades. La pareja, que se conoció en 2010 durante el rodaje del videoclip de Waka Waka – la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010 que la colombiana interpretó y en el que la España de Piqué se quedó con el título –, terminó su relación luego de 12 años, dos hijos en común y entre especulaciones de una relación del ahora exfutbolista con Clara Chía.

Por infobae.com

Dichos rumores los confirmó la propia Shakira en la letra de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la explosiva colaboración que la colombiana publicó junto a Bizarrap en enero de 2023 y en la que cargó no solo contra Piqué, sino contra los que fueron sus suegros, contra Clara Chía y hasta con la Hacienda española por el proceso que adelantaban en su contra durante ese tiempo. Dicha canción, que batió récords de reproducción en el año, acabó convirtiéndose en el núcleo de Las mujeres ya no lloran, el álbum de regreso de la colombiana publicado en marzo pasado.

Desde la separación de Shakira en junio hasta la fecha, los rumores de una nueva oportunidad en el amor no faltaron. Y a menudo se trataba de figuras de alto perfil en el deporte o el entretenimiento. Uno de los primeros en sumarse a la lista fue el actor Tom Cruise – al que más tarde se le vinculó con la también colombiana Sofía Vergara –, pero los más sonados fueron el piloto de la Fórmula 1 y siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (con el que compartió en más de una oportunidad), el jugador de los Miami Heat de la NBA, Jimmy Butler; y el actor Lucien Laviscount que apareció en el videoclip de Puntería.

La colombiana se refirió a estas especulaciones durante una reciente entrevista a la revista Rolling Stone, en la que calificó la idea de volver a involucrarse en una relación de pareja como “un concepto extraño”.

“No estoy pensando en eso… ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?”, expresó inicialmente a modo de broma. Cuando le preguntaron si consideraba que esa postura podría cambiar en el futuro, respondió entre risas “Qué quieres que te diga, me gustan los hombres”. Luego, profundizó en dicha respuesta.

“Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”, dijo.

Para dar por cerrado el tema, Shakira lanzó un comentario en el que no faltó la picardía. “Pero, bueno, no me niego a tener amigos”, expresó.

Shakira reflexionó sobre las lecciones que le dejó su separación

Como no podía ser de otra forma, buena parte de la entrevista con el medio norteamericano giró alrededor de ese turbulento período de su vida, al que se sumó el proceso que adelantaba en su contra la Hacienda española por evasión de impuestos – y por el que la cantante pagó una multa para evitar una pena en prisión – y el delicado estado de salud de su padre, William Mebarak.

Tras afirmar que su objetivo principal desde que se radicó de nuevo en Miami en 2023 junto a sus hijos Milan y Sasha era pasarla bien y ver por dónde la llevaría su carrera (especialmente cuando inicie la gira mundial de Las mujeres ya no lloran), la colombiana afirmó que también está concentrada en asimilar las lecciones que le dejó ese complejo momento de su vida.

“Soy mucho menos frágil de lo que pensaba. Siempre me asustó mucho el dolor, porque pensaba que no sobreviviría”, afirmó en la entrevista, dejando en claro que ya no se siente de ese modo. “A través de este proceso, me he hecho más fuerte de lo que creía. Me convertí en una persona más independiente, que no depende de nadie más que de sí misma y de su manada de lobos”, sentenció.