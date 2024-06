Gabriel Boric: Por nuestra parte no hay ingenuidad, en Venezuela las instituciones están claramente deterioradas

Posteado en: Destacados, Internacionales, Presidenciales

Gabriel Boric a veces cierra los ojos y parece buscar en algún rincón de su cabeza una respuesta que no suene como esos discursos aprendidos tan comunes en los políticos.

Por Diego Zúñiga | DW

“Por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas”, contesta cuando debe hablar del impasse diplomático que enfrenta a Santiago con Caracas. El joven presidente de Chile (38 años) realiza una gira por Europa con una primera escala en Berlín, donde se reunió con el canciller, Olaf Scholz , y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Tras un paso por Múnich, visitará también Suecia, Suiza y Francia. En medio de una agenda frenética, concede una entrevista exclusiva a DW donde habla de actualidad política.

DW: Llama la atención que un presidente de izquierda, como usted, tome esta posición, considerando las posturas de países como Venezuela, Nicaragua e incluso Brasil

Boric: Son muy raras las cercanías en estos temas. En Europa, son los partidos de ultraderecha los que tienen más cercanía con la Rusia de Vladimir Putin. Pero esto no se tiene que medir por una suerte de línea geométrica de divisiones políticas, sino en términos de principios, y lo que nosotros reivindicamos es el respeto al derecho internacional y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Creo que esa posición enaltece a Chile y nos permite no tener un doble estándar en una materia que es tan sentida por nuestro pueblo. Nosotros -como un país mediano- sabemos que la principal garantía para nuestra propia existencia es justamente el respeto al derecho internacional, y por lo tanto, lo que hemos exigido en todo conflicto, y en particular en este caso que me preguntas sobre la guerra de Rusia y Ucrania, es el respeto al derecho internacional, que ha sido evidentemente violentado por un país invasor.

DW: “Las autoridades venezolanas han sido irresponsables”

Boric: El 5 de junio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el crimen del opositor Ronald Ojeda, exmiembro de las Fuerzas Armadas venezolanas asesinado en Santiago por unos hombres que se encontrarían en territorio venezolano, de acuerdo con la Fiscalía chilena, fue en realidad perpetrado por “agentes chilenos”. El Gobierno de Gabriel Boric presentó una nota de protesta y se especuló con la posibilidad de romper relaciones diplomáticas.

“En política internacional, yo creo que lo más importante es obtener resultados, y los resultados, por lo general, se obtienen conversando y no rompiendo, se obtienen construyendo puentes y no muros. Dicho esto, considero que las declaraciones en general de las autoridades venezolanas han sido irresponsables. Hoy existe una orden de captura internacional respecto de los delincuentes que asesinaron al exteniente Ojeda, y por lo tanto Venezuela tiene la obligación de contribuir a su captura en el caso de que estas personas estuvieran en territorio venezolano. Acá por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas y nosotros somos un país serio, un país responsable, confiamos en el trabajo que realiza nuestro Ministerio Público, y respaldamos el accionar de la Justicia chilena”, afirma Boric.

