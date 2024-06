Viuda de un jugador de la Premier reveló la doble vida de su esposo tras su muerte

Posteado en: Deportes, Titulares

Jlloyd Samuel nació en Trinidad y Tobago en 1981 y falleció en 2018 a la edad de 37 años después de sufrir un accidente de tránsito. Su muerte dejó atrás una carrera que lo tuvo en la Premier League defendiendo la camiseta del Aston Villa durante nueve años con más de 190 presencias en los Villanos, seguido de otros pasos por el Bolton, Cardiff, Gillingham, Egerton y diferentes experiencias en el fútbol iraní. A seis años de la fecha fatal, su nombre volvió a ocupar los principales portales del mundo por una increíble historia contada por una de sus esposas, Emma Pritchard.

Por Infobae

Justamente, la última frase construye la doble vida que tenía Samuel y fue descubierta luego de su deceso. El documental The Footballer, His Wife And the Crash subido en distintas plataformas, como Netflix o Amazon Prime, devela la trama expuesta por Pritchard después del choque contra un camión: “Unas cuatro semanas después de la muerte de Jlloyd, un amigo me dijo que tenía algo que decirme, que Jlloyd tenía otra esposa, otra mujer, y ella acaba de aparecer en Instagram como su esposa. Vomité por todas partes. Dije, déjame ver Instagram y miré y dije ‘Dios mío‘… Fue una puñalada al corazón”.

La tercera en discordia es Helia Sahimi, con quien se casó en 2013 (cinco años después de hacerlo con Pritchard) y Samuel “se convirtió al Islam por ella”. Hasta llegó a presentarla como una “adivina” frente a Emma Pritchard en medio de un viaje de esta última a Dubai, según reflejó el diario británico The Independent. “Estoy tratando de llorar la muerte de mi marido y luego descubro que tiene una vida completamente diferente durante siete años. Nunca jamás me ha pedido el divorcio. ¿Quién es mi marido? ¿Lo conozco realmente?”, manifestó la primera señora del ex lateral izquierdo.

Sahimi lo había conocido en 2011 mientras jugaba en el Esteghlal de Irán, lo describió en redes sociales como “el mejor marido que podría haber pedido” y periodicamente suele recordar la ausencia de su amado, incluso poniendo en duda que efectivamente haya fallecido, como lo hizo en una publicación de 2019: “Han pasado tantas cosas durante este tiempo que no lo mencioné por la seguridad del caso pero lo haré público pronto. No hay duda de que Jay está vivo, la corte final se espera dentro de unos dos meses. Por favor, oren como siempre por su seguridad y su regreso… Como dijimos antes, el ADN del cuerpo no es el mismo que Jay, pero la fuerza policial de Cheshire y también una serie de leyes lo han hecho más difícil para nosotros”. En noviembre de ese año, la investigación arrojó que Jlloyd Samuel iba alcoholizado cuando tuvo lugar el choque.

