Adamari López dijo que siguió con una pareja sabiendo que le estaba siendo infiel

En el programa ‘Desiguales’, Adamari López ha encontrado un espacio para compartir su vida, sus opiniones y sus experiencias, siempre desde la sinceridad y la autenticidad que la caracterizan. Su valentía, fuerza y empatía la convierten en una conductora única y en un referente para muchas personas.

Por El Diario NY

En una nueva emisión del espacio que es transmitido a través de Univision, la doctora Nancy Álvarez dijo que “ser infiel incluso, es pensar en otra persona y estar hablando con ella y no decírselo a tu pareja”. Sin embargo, la puertorriqueña no perdió tiempo en responderle: “Si yo creo que eso (una infidelidad) fue fortuito, esta mujer o este hombre no querían, que se mueren de miedo de que su familia lo sepa, que aman a su mujer ¿para qué va a decírselo?”.

“Precisamente por la confianza que se supone que se genere en la pareja y que el diálogo sea lo que lleve a que tú confíes y a que tú tengas una relación más estable con tu pareja, precisamente, porque supuestamente fue fortuito, es que yo pensaría que se lo deberías de decir para que esa persona pueda confiar”, agregó durante su intervención.

“Por lo menos confiar en que esa persona me va a venir a hablar directamente”, fue la respuesta que dio López en caso de que la persona llegara a ser honesta con ella, aunque lo más impactante fue cuando dijo: “Mire doctora, si me he quedado con la pareja ya en varias ocasiones sabiéndolo, cómo va a decirme que si me lo dice abiertamente, voy a botarla. Pues yo sí la boto”.

Aseguró que en su vida ha tenido momentos de debilidad, pero que siempre ha tratado de enfrentar las situaciones con madurez y honestidad. “Si usted quiere que su pareja le comente o no, es un tema que tiene que hablar con ella, a mí me gusta que me digan la verdad y yo decido si quiero o no perdonar. Dejo eso dicho y me voy a tranquilizar”, añadió Adamari.

