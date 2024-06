“No tengo la mentalidad de que me nieguen el asilo”: venezolanos rechazan medida de Biden en la frontera

Posteado en: Destacados, Internacionales, USA

Este martes Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó una proclamación ejecutiva que faculta al gobierno de cerrar la frontera con México, cuando las entregas de migrantes con la Patrulla Fronteriza exceda los 2 mil 500 personas diariamente y se accionó una barrera más fuerte para determinar el miedo creíble, además de endurecer las medidas para otorgar un asilo.

Por Liliana Torreso | El Heraldo de Juárez

Ante esta nueva ley, María, de 21 años, venezolana, luego de tres meses de travesía, logró llegar a esta frontera, viajó con dos meses de embarazo y su hija de dos años y opinó:

“Ya me contaron de la ley del presidente y no me parece la verdad; porque hemos pasado muchas cosas desde Venezuela, la selva del Darién; no me parece que lleguemos hasta aquí para que nos digan que ya no podemos entrar si no es hoy, tiene que ser hoy o ya no vamos a poder entrar”.

Su única posibilidad es entrada a Estados Unidos es hoy, porque para ella como para sus connacionales venezolanos no hay la capacidad de volver, dijo: “Así como es difícil pasar México para llegar aquí es difícil pasarlo para el regreso”.

“Yo le diría al presidente que se pusiera la mano en el corazón, por aquellas personas y por aquellas madres que estamos solteras, mi hija tiene dos años y he luchado y guerreado con ella, he vendido café, caramelos, hemos dormido en la calle, se me presentó la oportunidad de venir para acá y buscar un mejor futuro, no tanto para mí, sino para que cuando mi hija crezca tenga un mejor vivir”, emitió María.

Consideró que esta decisión que tomó Biden fue solo por él y no por ganar votos en las próximas elecciones de Estados Unidos.

“A mi parecer no creo que fuera por las elecciones o querer ganar puntos porque al final eso que firmó es un mal gesto de su parte”, expresó la venezolana.

María no cuenta con un plan B, en caso de que se le niegue el asilo en Estados Unidos, pero su meta era ingresar el martes.

“Pero si tuviera la posibilidad o la oportunidad de entrar de manera ilegal sin entregarme y que no me den ningún permiso, sí lo hiciera, porque en México no nos podemos quedar, nos persigue la migración, Guardia Nacional y en la calle se nos quedan mirando porque somos emigrantes”, platicó la venezolana.

“No tengo la mentalidad de que me nieguen el asilo con mi hija y embarazada, no creo que tengan el rencor o ese corazón de no dejarme entrar”, finalizó María su testimonio.

Un hondureño lleva diez días en Ciudad Juárez, comentó, “Que por lo menos nos den la oportunidad de entrar y buscar una nueva vida, un sueño”.

