Inglaterra descarta a Maguire para la Euro

El zaguero inglés Harry Maguire se perderá el Campeonato Europeo tras confirmar el jueves que fue descartado por el técnico Gareth Southgate.

Por AP

Maguire se perdió el final de la temporada con el Manchester United tras sufrir una lesión en la pantorrilla el mes pasado.

“Estoy devastado tras no haber sido seleccionado para representar a Inglaterra en la Euro este verano”, señaló el central en un mensaje en X, la ex Twitter. “Pese a mi mejor esfuerzo, no he podido recuperarme de la lesión en mi pantorrilla. Quizás me exigí demasiado para poder entrar en la convocatoria. Nada más que estoy destrozado”.

Southgate empezó a depurar la convocatoria de cara a la Euro tras dejar fuera a James Maddison y Curtis Jones de su lista preliminar de 33 jugadores.

