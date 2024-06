María Corina Machado: Tengamos la seguridad de que somos una fuerza indetenible

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Unos 3.5 kilómetros separaban la concentración opositora de la oficialista. Poco a poco las personas se fueron acercando hasta La Churuata con la esperanza de ver y escuchar a María Corina Machado. Pancartas, pitos y gritos no faltaron durante la tarde de este 5 de junio. No hubo tarima, solo un camión con plataforma, donde estuvo el sonido, los dirigentes políticos y la prensa.

Pableysa Ostos / Corresponsalía lapatilla.com

Llovió un poco, pero eso no les quitó el ánimo a los guayaneses, quienes desde distintos sectores vinieron a la concentración. Las cercas de los edificios fueron los “mostradores” de los vendedores que no perdieron la oportunidad de vender camisas con la frase: “Unidad, con María Corina y Edmundo pa’ todo el mundo”. Así como chucherías, sombreros, pitos y todo lo que hiciera falta durante las más de tres horas de espera.

José Manuel Rodríguez, coordinador general y jefe de campaña María Corina Machado en la parroquia de Yocoima, un sector bastante alejado de donde estaba la concentración, señaló que se movilizaron con mucho sacrificio. “No hay recursos, pero lo que queremos, todos los venezolanos, es salir de este Gobierno. Ya estamos cansados”.

“Le pedimos a Dios que el 28 de julio, vamos a ser los que vamos a gobernar nuestro país”, sumó el dirigente, quien también aprovechó para denunciar la reducción de las mesas de votación en los centros electorales de su parroquia.

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, también estuvo presente tanto en Ciudad Bolívar como en Ciudad Guayana. Describió que lo vivido este miércoles en Bolívar, ubicado al sur del país, es algo que han vivido en otros estados del país: “No tengo cómo describirlo”.

“Es ver a la gente que sale a la calle arriesgando todo. La gente que te dice no tenemos miedo. Gente que te dice, en Lara, nos decían, un motorizado se nos acerca y nos dice me ofrecieron una bolsa y 20 litros de gasolina. Y hoy no tengo qué comer. Pero voy a acostarme con mi dignidad, porque no me venden. Es una cosa increíble”, describió Solórzano.

Presencia del Sebin

Solórzano relató que llegó la noche del martes 4 de junio al estado Bolívar, y que la madruga de este miércoles funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estuvo en el lugar donde se estaban hospedando en Ciudad Bolívar.

“Le dije, yo tengo un equipo, no los voy a sacar de acá. Y a esa hora los metí a todos en mi cuarto hasta que amaneció. Viniendo para acá, se me accidentó el carro. En este momento no tengo ropa y no tengo dónde dormir, pero no importa”, relató la dirigente de Encuentro Ciudadano.

De igual forma aplaude y admira que “la gente que viene movilizada por sus propios medios. Aquí no hay un autobús. Aquí hay gente que se viene caminando de los lugares más lejanos”.

Impresionante

El dirigente de Primero Justicia (PJ), Rachid Yasbek, catalogó como impresionante lo que se ha vivido en la región. “Por supuesto, el estado de Bolívar es un estado donde hay grandes nóminas y el hecho que tengas nóminas no quiere decir que tus nóminas van a votar a favor tuyo. Que le digo yo al oficialismo: el 80 % de los venezolanos van a votar a favor de un cambio, y en Guayara estoy seguro que debe llegar a un 90 %, pero por supuesto están los controles sociales y eso lo vamos a ver. Y cuando tú ves que te montan actividades paralelas es para controlar esa nómina, sencillamente, porque tú ves en las calles cómo la gente se ha desbordado”.

Al equipo reporteril de lapatilla.com llegó una imagen en la cual se evidencia que unos 3.000 trabajadores de las empresas básicas habían sido convocados para asistir de forma obligatoria a la marcha que el chavismo tenía desde la redoma de La Paz, mejor conocida como redoma de Makro, hasta las Colinas de Unare.

Euforia

María Corina llegó a la concentración pasadas las 5:00 de la tarde. Pasó en medio de la gente para poder llegar hasta el camión que simulaba una tarima. En su recorrido recibió regalos, rosarios, besos, abrazos, peticiones. Llegó con una camisa manga larga, llevando en su pecho la figura del majestuoso Salto Ángel y los tepuyes de la Gran Sabana.

Antes de hablar, se escuchó la popular frase que el régimen no quiere oír: “Y va caer, y va caer, este gobierno va caer”.

“Ay Guayana, hoy Guayana se levanta, unida, con toda la fuerza de un pueblo que está decidido a vivir en libertad” fueron las primeras palabras de María Corina Machado a los presentes.

“Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí, hemos tenido golpes duros, hemos tenido caídas, hemos tenido pérdidas, hemos tenido grandes tristezas, pero nos hemos levantado para hacer la tarea de la liberación de nuestro país. Tengan esa seguridad. Hoy les pido tengamos la seguridad de que somos una fuerza indetenible”.

Para este jueves 6 de junio, María Corina hará un recorrido por San Félix para luego seguir al sur del estado Bolívar, visitando El Callao y Upata. Luego estará en el estado Delta Amacuro.

Lo malo

Aunque en la concentración hubo alegría, esperanza y muchas ganas de escuchar a María Corina Machado, también hubo muchas restricciones a la prensa por parte del equipo de Vente Venezuela en Bolívar, comandado por Cipriano Díaz. “No pueden estar en la tarima. Deben estar abajo. Deben bajarse”, fueron parte de las indicaciones que dieron a la prensa. Algunos medios tuvieron acceso a la tarima para hacer su trabajo.

Entre los propios partidos de oposición hubo empujones, gritos y puños, en la disputa por subir a la tarima. Un ejemplo de eso fue cómo el equipo de Vente impidió que miembros de Causa R acompañaran a Andrés Velásquez en la tarima.