La actriz venezolana Gabriela Spanic reveló lo que busca de un hombre

La reconocida actriz venezolana, Gabriela Spanic, ha tenido una vida amorosa intensa. La protagonista de grandes éxitos dramáticos como “La Usurpadora” reveló detalles de una relación con un hombre controlador en una entrevista reciente y dejó claro lo que ya no quiere en una pareja.

Spanic, de 50 años, tuvo romances tan variados, problemáticos y emocionantes como sus personajes en la pantalla chica.

Su relación más duradera fue con Miguel De León, también actor, con quien compartió matrimonio durante siete años, reseña Univisión.

Posteriormente, estuvo vinculada con el actor José Ángel Llamas; sin embargo, su relación no culminó de la mejor manera. Asimismo, se le asoció con el productor Federico Lapenda y con el empresario Carlos Duanne Thomas.

Respecto al padre de su hijo, se conoce que es el ingeniero venezolano Neil Pérez, quien, según reportes de la cadena internacional antes mencionada, solicitó una prueba de ADN tras conocer sobre el embarazo.

¿Qué dijo Gaby Spanic de las relaciones?

En el programa “Secretos de Villanas”, Gaby Spanic compartió su perspectiva sobre las relaciones personales y habló con franqueza sobre su experiencia con relaciones controladoras.

“Sí hubo un hombre que quiso dominar mi cartera, mis vestidos, mi vida, si ayudaba o no a mi familia, todo me lo quería controlar. Todo, hasta mis amistades y eso no puede ser así”, afirmó la actriz.

Añadió que para ella la independencia en una relación es muy importante. “Yo me tengo que sentir libre porque yo no estoy para que me apresen ni me controlen, yo estoy para ser libre y feliz”, declaró con convicción.

Al ser consultada sobre lo que busca en una pareja, Spanic enfatizó la necesidad de encontrar a alguien sin complejos, generoso, espiritual, con fe y que respete su independencia física y financiera.

