Los secretos de Brooke Shields: de las fotos para Playboy a los 10 años a la difícil relación con su madre

“¿Quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo? Nada”, susurraba una Brooke Shields de 15 años, allá por 1980, en la publicidad que la hizo mundialmente conocida recitando el eslogan de los famosos jeans. No es que no haya tenido un currículum previamente digno de mención pero a partir de ese momento la joven se volvió un ícono. Aunque luego el camino no fue fácil, más bien primaron los detalles trágicos en su vida.

Madre alcohólica

Brooke Christa Shields nació el 31 de mayo de 1965 en Nueva York. Es hija de Teri Schmon y Frank Shields que se divorciaron cuando ella era chica. Aunque Brooke se mantuvo cercana a su padre, fue su madre quien tomó la mayoría de las decisiones en la vida de su hija. Al padre, que se volvió a casar y tuvo más hijos, no le gustaba su fama, pero Teri fue el catalizador, actuando como gerente de Brooke y controlando todos los aspectos de su carrera inicial, desde notas de agradecimiento hasta autógrafos. “Soy muy ingenua con las finanzas. Una vez, cuando mi madre mencionó una cantidad y me di cuenta de que no entendía, tuvo que explicarme: ‘Son como tres Mercedes’. Entonces lo entendí”, contó.

Todo esto sería normal si no fuera por la adicción de Teri: la codependencia fue difícil para la joven Brooke debido al alcoholismo de su madre. Si bien era insistente en cuanto a que su hija mantuviera modales perfectos, la madre de Brooke era conocida por ser impredecible y agresiva cuando tomaba, incluso con su hija. A pesar del abuso emocional, la actriz cuidó a su mamá cuando bebía y defendió su comportamiento errático y arrebatos vergonzosos. En una aparición en Today en 2023, Shields confesó: “Hice mi primera intervención cuando tenía 13 años. Como hija, estaba muy ocupada tratando de mantenerla con vida y protegerla del mundo”.

Una adolescente sexualizada

A los diez años, Shields fue contratada para una sesión fotográfica de desnudos para la publicación Sugar and Spice, un suplemento de la revista Playboy. Las imágenes, tomadas por Garry Gross, la mostraban al natural en una bañera, con mucho maquillaje y el cuerpo aceitado. Le pagaron 450 dólares y su madre firmó los formularios de consentimiento. Madre e hija demandaron a Gross en 1981 para detener el uso de las fotografías, alegando que dañarían su entonces próspera carrera, pero el juez finalmente falló a favor del artista.

Los abogados de Gross argumentaron que “Shields hizo una carrera rentable como una joven sexy y ramera, una veterana sexual experimentada, una niña-mujer provocativa, un símbolo sexual erótico y sensual, la Lolita de su generación”. Por eso, según Gross, sus fotos no podrían dañar su imagen. Al final, se consideró que Shields no podía anular el contrato de 1975 firmado por su madre. En 2009, la Tate Modern de Londres, el museo de arte contemporáneo más visitado del mundo, tuvo que cerrar una sala en la que se iba a exhibir una de estas polémicas fotos de Shields, luego de que se advirtiera que podía violar leyes de obscenidad e incurrir en pornografía infantil.

La parte más sorprendente del documental Pretty Baby: Brooke Shields (2023) es la evidencia de su temprana sexualización, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es impactante ver lo que sucedió a través de una lente moderna, e incluso las hijas de Brooke no pudieron entender las decisiones que se tomaron o la forma en que la gente reaccionó ante ella cuando era niña. El título del documental hace referencia a la película Pretty Baby de 1977, en la que se muestra a Brooke, de 12 años, completamente desnuda. Creó polémica en su momento, pero nada parecido a lo que sucedería hoy. La preadolescente interpretó a una trabajadora sexual en la película, en la que besó al actor Keith Carradine, que entonces tenía veintitantos años. Aunque dijo que no dejaría que sus propios hijos lo hicieran, Shields no se arrepiente de haber hecho Pretty Baby.

La adulación sobre la apariencia de Shields por parte de los adultos y las preguntas invasivas sobre su sexualidad se intensificaron después de que ella protagonizó la campaña de Calvin Klein de 1980. “¿Quieres saber qué se interpone entre mis Calvins y yo? Nada”, decía. Pero, para la modelo, una entrevista inapropiada destaca por encima del resto. “Barbara Walters, al aire, me pidió que me pusiera de pie para comparar nuestras figuras porque me preguntó cuáles eran mis medidas, como si supiera mi cintura en pulgadas o centímetros, ¿sabes? Tenía 15 años”, recordó la actriz. El anuncio de jeans rápidamente se volvió icónico, a pesar de estar prohibido en varios países y en emisoras estadounidenses.

Provocadora innata

La percepción hipersexualizada de Shields se convirtió en un problema aún mayor en 1980 después de que posara para una serie de anuncios antitabaco. “Si hay algo que odio es lavarme el pelo y luego estar con gente que fuma. Qué asco”, decía Brooke en el comercial. Un subcomité de la Cámara convocó a una audiencia sobre los peligros de fumar y la citó a testificar, pero la campaña publicitaria fue retirada del aire. En ese momento, muchos sugirieron que la administración Reagan canceló la campaña debido a la presión de la industria tabacalera, pero también se debatió la capacidad de Shields para ser un modelo a seguir. Dado que las entrevistas de esa época sólo resaltan cuán equilibrada e inteligente era la joven, la incomodidad de la gente con su imagen impidió que se utilizara su influencia para enviar a los adolescentes un mensaje importante. Creada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la campaña impresa presentaba a Shields, de 15 años, completamente vestida, posando con cigarrillos saliendo de sus orejas, y un texto decía: “Fumar estropea tu apariencia”. Después de que se retiró la publicidad, Brooke continuó su trabajo antitabaco con la Asociación Estadounidense del Pulmón, filmando varios anuncios de servicio público en 1981 con el lema “Los fumadores son perdedores”.

En el tráiler de Pretty Baby: Brooke Shields, la primera línea de Shields va hasta la médula: “Toda mi vida fue, ‘Ella es una cara bonita’, una y otra y otra y otra y otra vez. Y eso siempre me quemó”. Por supuesto, esta percepción no podría haber estado más lejos de la verdad. Shields lo dejó muy claro cuando se matriculó en la Ivy League de la Universidad de Princeton después de la secundaria. Asistió a Princeton de 1983 a 1987. Allí se graduó con honores en lenguas románticas.

“Princeton me dio algo que nunca me podrán quitar. Me enseñó a pensar”, confesó la mujer. A mitad de su estancia en Princeton, Shields escribió una combinación de memorias y libro de autoayuda titulado On Our Own, en el que confesaba su virginidad. A los 22 años, la perdió con su entonces novio, el actor y compañero de estudios de Princeton Dean Cain. Aunque finalmente sobresalió, Brooke consideró abandonar la escuela al principio, debido a la intensa nostalgia que sentía. Luchó por hacer amigos porque sus compañeros de estudios tendían a mantenerse alejados de ella. Por supuesto, no la dejaron completamente sola, ya que los paparazzi a menudo estaban en el campus disfrazados de estudiantes. En sus memorias de 2014, la actriz escribió: “Un fotógrafo se escondió en un respiradero para tomarme una imagen caminando hacia una clase. Otro intentó sobornar a un estudiante de primer año para que me sorprenda desnuda en las duchas”.

