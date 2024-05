Kate Middleton está muy enferma y el tratamiento es agotador, según Lady Colin Campbell

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe William. Está haciendo lo que podría hacer cualquier persona en su lugar”, destaca Lady Colin Campbell, autora del libro “Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims” y biógrafa de Diana de Gales, a Telva.

Por larazon.es

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El cáncer de la princesa de Gales no solo ha sido un golpe duro para la familia real británica sino para la opinión pública, en general. Algunos rumores sobre los motivos de su desaparición escénica la obligaron a dar la cara y anunciar que padecía cáncer, motivo por el que había decidido centrarse en su tratamiento y apartarse de sus deberes públicos. A este respecto, la biógrafa real afirma que “Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”.

Con respecto a la mayor participación y presencia de la princesa Beatriz de York, hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, en los compromisos oficiales, Lady Colin asegura que “he estado diciendo durante años que las chicas York tenían que haber aumentado el número de sus compromisos. Eugenia vive en Portugal, por lo que a menos que vuelva al Reino Unido no le va a resultar posible, pero Beatriz es excelente. Durante las celebraciones del Jubileo de la Reina, hizo una labor excelente con su abuela. Es muy buena en lo que hace. Me encanta que esté asumiendo muchas más cosas y ojalá continúe siendo así”.

Lady Colin Campbell recuerda que tanto la princesa Beatriz como su hermana, la princesa Eugenia, han estado siempre en el punto de mira por su estilo y su aspecto físico. Y que ha llegado el momento de sacar la cara por ellas: “Estas mujeres han tenido que atravesar un duro camino con los medios de comunicación. Ha sido muy injusto, porque las trataban así por cuestiones relacionadas con sus padres, pero son unas chicas estupendas”.

También destaca el especial papel que está desempeñando la reina Camilla: “La gente ha sido muy agradablemente sorprendida por cómo la reina Camilla ha estado funcionando. A mí no me ha sorprendido en absoluto, porque sé cómo es. Es una mujer muy sensible, es muy pragmática, tiene una actitud estupenda y realiza su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora”.

Destaca además el gran apoyo que le está brindando a Carlos III mientras retoma poco a poco su agenda oficial: ·El rey Carlos quiere vivir y está haciendo todo lo posible por recuperar su salud. Le encantan su papel y su trabajo. Estaba deseando volver a la vida pública y lo está haciendo plenamente, acorde a su capacidad derivada de su condición médica”.