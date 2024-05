Con confianza, pero alertas Por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

El Programa de Organización Ciudadana, en cual estamos enfocados desde hace meses, es la articulación de los distintos sectores de la sociedad venezolana, donde participan personas de los gremios, sindicatos, de organización vecinal, religiosos, etc., y tiene como fin dos módulos muy importantes para el cambio político: la defensa del voto y la constitución de comanditos.

Vamos a darles algunos avances con alertas para tratar el tema, en especial el de la defensa del voto. En este proceso nos encontraremos con un mayor número de centros con una o dos mesas, que fueron extraídas de otros centros con la finalidad de hacer presión social; nosotros por lo tanto tenemos que ejercer presión ciudadana. La labor de contraloría no solo es de los testigos, de los miembros de mesas, sino que es una labor de cada uno de los ciudadanos venezolanos. En segundo lugar, en esta ocasión vamos a conseguir más votantes en las mesas de votación. Eso significa que tenemos que ir temprano a votar con el objeto de que el proceso fluya.

Por otro lado, los rojos estarán al acecho de los que no van a votar, para usurpar, porque precisamente el que no vota permitiría que su espacio sea ocupado por la usurpación de su sufragio. De allí, la importancia de que todos vayan a votar.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Algo muy positivo es que nosotros seguimos recibiendo peticiones para la incorporación del voluntariado para la defensa del voto y nos encontramos todos los sábados, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en los programas por Zoom y por foro chat, dando las alertas necesarias y la orientación ciudadana en el Programa de Organización Ciudadana 600K. En síntesis, estamos confiados, pero alertas.

…………………………………………

Hay una precisión con rigor científico en la reciente encuesta de Meganálisis, que muestra que hay una caída del respaldo y aceptación popular sin precedentes del actual sistema, que lleva 25 años en el poder destruyendo las instituciones y sembrando miseria en los venezolanos. Esa caída sin precedentes, que indica la encuesta, pone a Nicolás Maduro por primera vez en un solo dígito. Ese dígito es de 9.2% y el régimen nunca antes había estado en una situación de tanta precariedad como esta, porque siempre se había mantenido en los dos dígitos.

El otro elemento que resalta la encuesta de Meganálisis, al cual hay que prestarle atención, es que Edmundo González esta con una intención de voto del 61% y la proporción a su favor es de 6 a 1 sobre Nicolás Maduro.

Nosotros estamos convencidos y confiamos en que lograremos el anhelado cambio político en Venezuela, pero como ha dicho la misma María Corina Machado, no podemos caer en triunfalismos y debemos rematar la tarea en grande, por lo que ha llamado a todos a defender el voto y crear todavía más comanditos.

Por lo tanto, mientras más se abre la brecha y crece de manera exponencial el respaldo de los ciudadanos a Edmundo González Urrutia, debemos en paralelo tener más cuidado y debemos dormir con un ojo abierto, por las características de este régimen, que no juega limpio.

Hay un tema muy interesante de otra encuesta que es la de ORC Consultores, que establece un comportamiento que ha florecido en los últimos meses y que es fundamental en un proceso electoral de cambio como este. Se refiere a que en la gente está sembrada una profunda esperanza, que provoca una motivación para salir a votar por el cambio político. Esto es un elemento bien importante que había desaparecido, pues hace menos de un año en el estado de ánimo de muchas personas imperaba la apatía por diversos factores, lo que comenzó a cambiar con la elección primaria de octubre del año pasado y que ha crecido sin parar cada día más. Esa explosión de esperanza y confianza que se aprecia en los rostros de los venezolanos, incluidos los que integran la diáspora, es producto de la confianza en el liderazgo ejercido por María Corina Machado y por el factor unitario, que al fin se consolida, y que representa nuestro candidato, el embajador Edmundo González Urrutia.

No cabe duda que la gente ha entendido que tiene que ir a votar y muchísimos de aquellos que hasta hace poco lo estaban pensando, hoy tienen la seguridad de que acudirán a los centros electorales para ejercer su derecho al sufragio.

El otro elemento es la repolitización del ciudadano, lo cual es sumamente importante, porque ayuda a la reconstrucción del tejido social, porque se involucra en forma directa a esas tareas.

Ahora bien, no faltan los que se preguntan qué efectos puede tener en la gente si en definitiva el régimen no permite que venga a Venezuela el equipo de expertos electorales de Unión Europea, para cumplir la misión de observación del proceso presidencial del 28 de julio. En este punto les aseguro que ya el venezolano está en cuenta de que hay unas condiciones difíciles. Aunque esto no ha sido estudiado, es evidente que los venezolanos están conscientes y determinados de que hay que enfrentar al régimen y vencer los obstáculos que nos ponga. Esto es importante, porque la encuesta de ORC Consultores hace una referencia de que un 20% del país dice que quiere organizarse y participar en la defensa del voto. Algo muy poderoso, porque apunta de que no es solo un tema de esperanza si no que hay una motivación para la defensa del voto. Y ojo, estamos hablando del 20% del país, de allí que nuestro Programa de Organización Ciudadana con la sociedad civil, que no activa en organizaciones políticas, tiene un inmenso reto por delante, para que podamos nosotros ser los canales de facilitación, para que haya una defensa del voto de manera integral, tanto dentro como fuera de los centros de votación.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.