Vinícius: Ancelotti lo ha hecho todo por mí

Posteado en: Deportes, Titulares

El brasileño Vinícius Junior atribuye a Carlo Ancelotti todo el mérito de su progresión hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y, a cuatro días de poder ganar su segunda ‘Champions’ con el Real Madrid, reconoció que el técnico italiano “ha hecho todo” por él en su crecimiento.

“Lo ha hecho todo por mí. Siempre me ha dado confianza, me ha regañado cuando lo he necesitado y hemos desarrollado una relación muy buena. Se preocupa por mí tanto como yo me preocupo por él”, afirmó en una entrevista con UEFA.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Me ha cambiado como jugador, no en el campo, sino en mi forma de pensar sobre el entrenamiento y el desarrollo. Siempre dice que mi humildad es mi mayor virtud, porque siempre escucho a los demás. Cuando marco un gol en un partido, siempre quiero que mis compañeros marquen también, para estar en mejor posición. No me mueve la vanidad, por jugar con los mejores jugadores, las grandes estrellas. Cada día me enseña más dentro y fuera del campo”, añadió.

Una clave que resalta Vinícius en su continua progresión son las ganas de mejorar continuas que tiene: “Siempre las he tenido, pero después de llegar aquí con leyendas del Real Madrid que no paran de mejorar en cada entrenamiento y siempre quieren ganar, eso se me empezó a pegar”.

El delantero brasileño admite que se fija en los jugadores con más Ligas de Campeones del vestuario, como Toni Kroos o Luka Modric, y la influencia que tuvo en él Karim Benzema.

“Hoy hago todo lo posible por mejorar. Aprendo mucho de todos los jugadores más experimentados de la plantilla porque han pasado por mucho más que yo. Siempre les digo que prefiero escucharles a hablar porque será mejor para mi desarrollo”, dijo.

“En un futuro muy cercano, puedo hacer lo que todos estos jugadores, como Luka, Toni o Karim cuando estaba aquí, han hecho por mí. Me transmitieron su calma, su experiencia, y yo puedo transmitírsela a los jugadores más jóvenes que están llegando a la plantilla”, agregó con ganas de ejercer liderazgo en el vestuario madridista.

Feliz por haber marcado en la última final de Liga de Campeones del Real Madrid, cuando conquistó el título en París ante el Liverpool con un tanto suyo, el brasileño tiene hambre de mucho más.

“Estoy contento de haber marcado en la final de 2022, pero quiero mucho más. Tenemos que centrarnos siempre en el próximo partido, pero después de esta final quiero ganar otra y otra. Debemos estar listos y prepararnos muy bien para un momento tan importante que coronará una temporada brillante”, comentó.

EFE