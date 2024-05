El impresionante momento en que fuertes vientos en Dallas mueven un boeing 737 (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El clima severo en Texas ha obligado a los funcionarios de uno de los aeropuertos más grandes del país a suspender vuelos, afectando el tráfico aéreo entre Sacramento y el área de Dallas-Fort Worth.

Un avión 737-800 de American Airlines fue arrastrado mientras las puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth aún estaban abiertas.

El incidente ocurrió en medio de ráfagas de viento y lluvias torrenciales, lo que generó preocupación sobre la seguridad del vuelo y los desafíos operativos. Las autoridades aeroportuarias no han reportado heridos y la aerolínea está evaluando actualmente la situación para determinar los próximos pasos para los pasajeros y la tripulación.

Al menos 23 personas han muerto bajo las tormentas, lluvias, vientos y tornados en la región centro sur de Estados Unidos, donde este martes más de 800.000 hogares, oficinas y negocios carecían de suministro de electricidad.

Los meteorólogos dieron informes de fuertes tormentas y tornados en Alabama, Arkansas, Kentucky, Oklahoma y Texas durante el fin de semana del Día de los Caídos, incluido el domingo que fue el día con mayores tempestades en lo que va del año.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó para este martes extensas tormentas muy fuertes sobre gran parte de Texas y el sur de Oklahoma, con probabilidades de vientos dañinos y grandes granizadas.

“La amenaza de lluvias excesivas podrían crear áreas localizadas de inundaciones repentinas e inundaciones urbanas en Texas y Oklahoma el miércoles”, añadió NWS.

El Canal del Clima, dedicado a los pronósticos del tiempo, indicó la probabilidad de fuerte granizadas en una región de Texas que incluye desde las ciudades de Amarillo a Austin, y desde Dallas a Sanderson.

Los fenómenos meteorológicos extremos ocurren cuando todavía no ha comenzado oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, para la cual la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha vaticinado una abundancia de ciclones.

Con información de EFE

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2024