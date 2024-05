Iván López Caudeiron: El Curriculum Vitae

Posteado en: Opinión

¿Puede una persona ocupada tener pasatiempos? Aparentemente sí. En un Curriculum Vitae de la Ex Presidenta de Chile (en 2 oportunidades distintas) Michelle Bachelet Jeria, que me ha caído en mis manos, se lee lo siguiente… Pasatiempos: Estudio de la naturaleza y jugar ajedrez. También se nos dice que la ocupación favorita de la política Bachelet es “la lectura y escritura” (¿Y la política, entonces?), que sus intereses especiales son “el arte” y que ha viajado “extensamente por América y Europa”.

Michelle Bachelet es uno de los personajes más interesantes del mundo (sobre todo para nosotros los políticos). Una Jefa de Estado de un país latinoamericano, Médica pediatra, hija de una arqueóloga y un militar con rango de General, torturado y muerto en la cárcel. Michelle que, sin dudas fue una luchadora por la independencia de su país, sufridora de presiones y acosos políticos en su juventud, y sobre todo, una movida y habilidosa reina en el estanque de tiburones que es la política, no tiene la culpa de que quienes le han redactado su Curriculum no tengan el sentido del ridículo. Personalmente no dudo que le gusten los pájaros y el arte, y mucho menos que haya viajado y sepa leer y escribir muy bien, pero es evidente que esos pedacitos de información tan semejantes a los que suelen mostrarse en los reportajes sobre los artistas de televisión o los campeones en tenis, no agregan nada al personaje, justamente por su importancia. Además, si hay algo repulsivamente “femenino” en todo esto: la señora Bachelet es la Ex Presidenta de Chile y que también fue “Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos”, pero le gusta la decoración de interior. Lejos de sumar en el contenido de defensa por ser una mujer, lo que hace es ridiculizarla. Así de simple.

En realidad, todo este asunto del Curriculum Vitae, suele conducir con gran facilidad al terreno de la necedad. Quiere usted calibrar a un hombre (o una mujer, desde luego), pídale que escriba el suyo. Dicen que en el vino se encuentra la verdad, o en hablar con un niño. Yo agregaría, la verdad de alguien, también se encuentra en el Curriculum Vitae. Una persona seria le dirá a usted dos o tres cosas esenciales, los cargos importantes que ha desempeñado, el sitio donde hizo sus estudios y de qué se graduó, los libros que ha escrito, o donde ha dado clases. Pero un necio comenzará exponiéndoles su genealogía, le dirá cuantas medallas obtuvo en las competencias infantiles de su escuela primaria; luego continuará con los pergaminos de cada cursos que hizo en su adolescencia y juventud, hasta que colección de monedas o álbumes deportivos llenó, o casi por llenar, que conserva desde niño, y le dirá la cantidad exacta de artículos que haya publicado desde el periódico estudiantil hasta cualquier portal de noticias local de su ciudad. Incluso, le dirá, “los libros que piensa escribir” algún día.

Por todo esto, no es aventurado decir: Muéstrame tu Curriculum, y te diré quién eres.

Post Scritump: Con mucho beneplácito, anunciamos la salida publica de una serie de conversaciones en Instagram LIVE, que todos los lunes a las 7:30 pm, estará al aire en las plataformas digitales soportadas en los usuarios: @SoyLorenaLy e @IvanLopezSD. Cada semana tendremos la oportunidad de llevar conocimiento, experiencias, datos y detalles del mundo emprendedor. Tanto Lorena López como mi persona, somos mentores de emprendimientos, y llevamos más de un lustro motivando y promoviendo talleres formativos sobre el tema. FOCO EMPRENDEDOR es el nombre de este seriado digital. Se hace obligatorio conectarse todos los LUNES a las 7:30 de la noche. Impelable!!!

IG-X: @IvanLopezSD – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. CEO de @FocoYEmprendo. Coordinador Nacional de Emprendimientos de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos: Justicia, Libertad y Orden.