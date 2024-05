“Algo no funcionaba”: Guardiola habló sobre la abrupta destitución de Xavi en Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

Pep Guardiola, técnico español del Manchester City, valoró la destitución de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona y dijo que, aunque le falta información para poder opinar con criterio, “si ha pasado eso es porque algo no funcionaba”.

“Nunca son buenas noticias porque si ha pasado eso es porque algo no funcionaba. En un club cuando despiden al entrenador, algo no va bien pero las razones por las que ha pasado no las sé. Por eso no puedo dar mi opinión”, valoró en rueda de prensa en vísperas de la final de la Copa de Inglaterra que le enfrenta al Manchester United.

“Tal vez cuando vuelva a Barcelona y hable con algunas personas lo sepa, pero ahora no sé. Normalmente se mueve mucho el mercado de fichajes de jugadores, pero lo que está pasando con los entrenadores significa que estamos expuestos”, añadió.

Guardiola reflexionó sobre la posición del entrenador en el fútbol y la obligación a vencer que tienen en los grandes clubes.

“En nuestro trabajo tienes que ganar y si no lo haces está en peligro tu posición. Da igual el club, da igual tu trayectoria, si eres nuevo o viejo, tienes que ganar, hacer un buen trabajo y ser bueno en muchas cosas porque si no puede pasar esto desafortunadamente. La gente tiene que entender que sólo gana uno. Solo uno. ¿Todos los demás han fracasado? No lo creo, honestamente, pero estamos educados para que solo uno triunfe. Así es nuestro trabajo. Si no lo aceptas es mejor centrarte en otro tipo de negocio”, sentenció.

EFE