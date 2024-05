Intersectorial de Trabajadores de Guayana está resteada con Edmundo González

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) expresó este jueves 23 de mayo su apoyo a Edmundo González, de cara a las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse el 28 de julio. Desde la plaza Monumento CVG, en Puerto Ordaz, al sur del país, Rubén González, coordinador general de la ITG, señaló que ellos siguen transitando “el rumbo libertario”.

“A lo largo y ancho de nuestro país hemos visto cómo se ha movido en cada uno de los estados y hemos visto ese apoyo de fortaleza para lograr justamente el final de todo esto, de esta aberración completa que tenemos como sistema forajido, y lograr la libertad, la democracia y el Estado de derecho”, puntualizó González.

También pidió que se hablen de los presos políticos quienes, desde su punto de vista, son la punta de lanza, “justamente de las primeras decisiones que debe tomar el nuevo gobierno, eso debe ser así como tiene que ser”.

Para González y la ITG, los trabajadores del país tienen que tener un rol protagónico esencial en lo que es la libertad, la democracia, la reinstitucionalización y la normalización completa.

“Desde este momento le estamos pidiendo a los trabajadores, tienen que formar parte de esa discusión política general dentro del seno de las políticas macro de gobernabilidad de nuestro país, porque los trabajadores en estos últimos tiempos son los que han venido en la calle dando la cara, dando la fortaleza, en este caso reclamando todo lo que le han eliminado de todos sus beneficios, pero ahorita no estamos, como se dice, para ir a la rama, solamente tenemos el objetivo principal, que es la libertad”, sentenció el dirigente sindical.

Sumó “que no es por la buena o no es por la mala, como ellos lo dicen, porque ellos quieren intimidar al pueblo por las buenas o por las malas. No, nosotros decimos no es por las buenas, no es por las malas, es porque hay un pueblo que está allí justamente con ansias de libertad y ese 28 de julio”.