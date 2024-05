Tornado devasta un pueblo en Iowa: deja varios fallecidos y más de una docena de heridos (Video)

Un potente tornado arrasó el poblado de Greenfield en Iowa, dejando a su paso una estela de muerte, heridos y destrucción. Los residentes se ayudan unos a otros a rescatar muebles y otras pertenencias de los montones de escombros o de las casas que apenas quedan en pie.

Varias personas murieron y al menos una docena resultaron heridas cuando un potente tornado arrasó una pequeña localidad de Iowa, dejando a su paso un paisaje de casas y negocios destruidos, árboles destrozados, vehículos aplastados y escombros esparcidos por todas partes.

Por VOA

El tornado destruyó el martes gran parte de Greenfield, una localidad de unos 2.000 habitantes situada a unos 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Des Moines, durante una jornada en la que se registraron múltiples tornados, granizo gigante y lluvias torrenciales en varios estados.

Alex Dinkla, de la Patrulla Estatal de Iowa, dijo en una conferencia de prensa el martes por la noche que había varios muertos y al menos una docena de heridos en Greenfield.

Check out this whip-like vortex in the #tornado south of Greenfield, Iowa with @theScantman on the controls. Full 4K video is on YT WATCH: https://t.co/SQHq4Cwmwg pic.twitter.com/FyBbaHxUuV

Las autoridades dijeron que sólo permitirían a los residentes ingresar a Greenfield hasta el miércoles por la mañana, y ordenaron a los medios de comunicación que abandonaran la ciudad el martes por la noche.

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) May 21, 2024