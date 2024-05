Un audio desvela la demanda de Rubiales a Ceferin por petición de Piqué

Posteado en: Deportes, Titulares

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, vuelve a estar en el centro de la polémica tras desvelarse este martes un audio de una conversación supuestamente entre él y Aleksander Ceferin, entonces su homónimo en la UEFA.

Por Mundo Deportivo

La traducción del inglés del audio en cuestión es la siguiente: “Hola de nuevo, presidente, y perdón por mi inglés. Ya sabes que no es el mejor, pero sé que eres muy inteligente y me entenderás. Hablé de nuevo con Leo (Messi) y con Piqué. Sabes que ellos me conocen muy bien y yo a ellos también. Piqué es un muy buen amigo mío y ellos confían en nosotros. Están contentos porque la RFEF y la UEFA sean las únicas instituciones que piensan en los jugadores, porque FIFPRO y la Unión están en otro nivel. Ellos lo único que me dijeron es ‘por favor, nadie tiene que saber que estamos hablando, porque si la gente sabe que estamos hablando de nuestro dinero, querrá matarnos’. Y les dije ‘no os preocupéis, esto es confidencial, solo (lo sabemos) el presidente y yo. Solo Gerard Piqué y Leo Messi’. Y, por supuesto, si llegamos a un acuerdo y tenemos la posibilidad de usar ese dinero, creo que sería maravilloso, presidente. Haríamos el anuncio en el momento adecuado, no ahora, no antes de que termine esta crisis. Por supuesto, ellos son muy cuidadosos con la situación de que todo el mundo sepa que quieren recibir el dinero que perdieron. Están preocupados por esto, tiene que ser muy confidencial y, si decidimos hacerlo, tenemos que escoger el momento adecuado. Perdón por mi audio, pero creo que es necesario”, se escucha en el audio supuestamente dirigido por Luis Rubiales a Ceferin.

Messi, Rubiales y Piqué negociaron con la UEFA el “desvío” de fondos para ciertos jugadores: «Yo digo que es importante para nosotros tener a Messi y al resto con nosotros. Sólo cambiamos el destino y continuamos dando dinero a clubes jóvenes…». La exclusiva de THE OBJECTIVE… pic.twitter.com/YiiydhbUs3 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 21, 2024

Según puntualiza la información de The Objective, el medio que ha hecho público el audio en cuestión, el audio revela “intentos de «desviar» fondos de la confederación europea hacia determinados jugadores para compensar la pérdida salarial sufrida a causa de la pandemia de la covid-19”.

