Megan Fox cumple 38: el éxito inicial, sus polémicas declaraciones y las infidelidades confesadas

“Hollywood es lo más superficial de lo que podrías formar parte y si no fuera atractiva, no estaría trabajando en absoluto”, dijo quien solía ser la reina indiscutible de la meca del cine, pero tras una racha de desafíos tanto en su carrera como en su vida personal, se encontró en la periferia de la industria. A pesar de los obstáculos, actualmente Megan Fox está decidida a dejar atrás la sombra de su antigua reputación. Hoy cumple 38 años.

Por infobae.com

Corazón explosivo

Megan Denise Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee. Hija de Gloria Darlene Tonachio Cisson, administradora de bienes raíces, y Franklin Thomas Fox, oficial de libertad condicional, comenzó su formación en teatro y danza a los 5 años y a los 10 años se mudó a Port St. Lucie, Florida. Megan empezó a actuar y modelar a los 13 años después de ganar varios premios en la Convención Estadounidense de Modelos y Talentos de 1999 en Hilton Head, Carolina del Sur, a los 17 años, hizo pruebas fuera de la escuela mediante correspondencia y finalmente se mudó a Los Ángeles, California, donde comenzó toda su carrera hollywoodense. “Cuando me mudé a Los Ángeles, no tenía dinero. Recuerdo que necesitaba afeitarme las piernas y ni siquiera tenía plata suficiente para comprar máquinas de afeitar desechables. Entonces usaba pantalones todo el tiempo”, confesó a The New York Times al rememorar esos tiempos.

Cuando conoció a su marido, el actor Brian Austin Green, en la comedia Hope & Faith (2003), ella tenía apenas 18 años y él 30, como le dijo a New York Times Magazine: “Me gustó enseguida. Todo el mundo se ponía alrededor del monitor viendo una escena, y Brian accidentalmente me tocó la pierna. Recuerdo que la electricidad me atravesó y estalló en todas las direcciones. Fue como magia”.

Después de tener tres hijos juntos y pasar por un intento de divorcio, Fox y Green se separaron oficialmente en mayo de 2020. Según el actor, ella había estado fuera del país filmando una película y al regresar, ya no deseaba continuar con la relación. Este relato lo compartió Green en un podcast. “Ella dijo, ‘¿Sabes? Mientras estuve fuera me di cuenta que me siento mejor estando sola, y me gustó esa experiencia. Creo que es algo que me gustaría intentar’”, contó Green. Sin embargo, tras apenas un mes de “su tiempo a solas”, Fox fue vista con el rapero y actor Machine Gun Kelly. En agosto de 2020, Megan tituló una publicación en su Instagram, “Chico maravillosamente hermoso. Mi corazón es tuyo”. Por otro lado, Green pareció abordar la situación con serenidad y compartió en su perfil fotos de sus tres hijos con prácticamente el mismo comentario.

Enseguida, Machine Gun Kelly oficializó su relación con Fox a través de Instagram. En una entrevista en el podcast Give Them Lala Kent… With Randall, Fox compartió que tuvo una sensación de que se venían momentos turbulentos cuando se enteró de que Kelly iba a ser su coprotagonista en la película Medianoche en el Switchgrass (2021). Por su parte, Kelly admitió que esperaba con impaciencia a que Fox lo viera desde afuera de su remolque en el set. Además, la actriz reveló que calculó la carta astral de Kelly apenas dos días después de conocerlo. “Entré de lleno de inmediato. Lo supe incluso antes de revisar su carta astral, le dije que tenía una luna de Piscis. Me di cuenta por su energía”, sostuvo. Durante una entrevista en el podcast Hollywood Raw, su ex, Brian Austin Green, compartió cómo se enteró de la nueva relación al confesar: “Lo descubrí a mi manera. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. No, no me enteré por una revista ni nada de eso”.

En una entrevista para la revista Details, Shia LaBeouf, quien fue coprotagonista de Megan en Transformers, reveló que durante la producción habían desarrollado una estrecha relación. “Estás en un set por seis meses, con alguien que se siente atraído por ti y tú estás atraído por ella. Ninguno de los dos, creo, estaba enamorado. Sólo nos acercamos, o algo así”, sostuvo LaBeouf. Sin embargo, Fox se comprometió con Brian Austin Green ese mismo año, lo que puede generar confusión en la línea temporal. Siete años más tarde, durante una aparición en Watch What Happens Live, Megan finalmente confirmó las afirmaciones de LaBeouf: “Fue algo romántico. Lo amo. Nunca escondí mis sentimientos sobre eso”.

