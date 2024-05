El secreto detrás de Pedrito Juárez, el argentino de 10 años que maravilla al Barcelona

Posteado en: Deportes, Titulares

El joven mediocampista nacido en Salta, que recibió la ciudadanía española hace unos días pero sueña con algún día ser parte de la Albiceleste, asombra con su destreza con la pelota, que pule en su hogar a la vieja usanza

En la era de la tecnología, un talento artesanal se cocina en la casa de un pueblo a 25 minutos de Barcelona, con la inocencia y la ilusión de un niño. Con apenas 10 años y la camiseta del Blaugrana, Pedrito Juárez maravilla con su habilidad a toda España. Si hasta Jorge D’Alessandro, analista estrella del programa de TV El Chiringuito y argentino como la pequeña joya, sacudió al ambiente del fútbol con sus palabras tras observarlo en la Iscarcup, un torneo juvenil en Madrid que el conjunto culé ganó tras vencer al Sevilla en la final.

“Es director de juego, mueve los muñecos, es un chico que tiene un don. No comparemos con Messi, es un jugador de fútbol total, Tiene una visión periférica del juego. Un chico con esa capacidad de toma de decisión y de verificar en cada momento cuál es el pase idóneo… Eso es un don. Estamos ante un jugador de futuro. Ya informé a la AFA para que estemos atentos y que no se nos escape el chico, que no nos lo quiten”, dijo hace poco más de un mes el ex arquero de San Lorenzo, autor de la definición más ocurrente y celebrada sobre La Scaloneta tras la conquista del Mundial de Qatar.

Ajeno al ruido que provoca con su destreza, el joven mediocampista se centra en “jugar”, tal como pregonan sus papás, Gonzalo y María Agustina, quienes comparten el minuto a minuto de su evolución en una cuenta de Instagram (@pedritojuarez2014). Ya sea cuando está en el club en el que brilló Messi, en la plaza cercana a su hogar cuando logra reclutar compañeros para patear, o en el fondo de su casa, donde su familia armó una especie de santuario para él y la pelota, su mejor amiga.

Es que la propiedad a la que se mudaron los Juárez pertenecía a un fanático del tenis. Entonces, papá Gonzalo aprovechó y le acondicionó el frontón para que allí Pedrito despunte el vicio. Y lo terminó transformando en su espacio para potenciar su técnica individual. Sí, a la vieja usanza, como los antiguos formadores que ponían a las promesas delante de un paredón para que aprendieran a manejar los dos perfiles. Aunque en su caso se dio de manera casi natural.

Así, proliferan los videos en los que la pequeña gema juega contra el frontón o con un mini arco. Y la pelota no baja nunca. Rebota en su botín derecho, en el izquierdo, en sus rodillas, en el pecho, en un hombro, en la cabeza, en la pared o el travesaño. Pero jamás toca el piso de cemento. A veces suma a la acción a su padre, que también jugó al fútbol, a su hermano Santiago, o a la mascota familiar, un perrito inquieto que se convirtió en su más celoso stopper.

“Durante los días en los que no tiene fútbol pasa bastante tiempo ahí, sobre todo cuando no va a una plaza. Vienen amigos acá y se pasan horas ahí”, reveló alguien con acceso a su círculo íntimo. Uno de los “ejercicios” predilectos del chico es marcar nuevos hitos en cuanto a cantidad de jueguitos. “Una vez hizo 4.000 y paró. Quiso parar porque ya estaba mareado”, aportó entre risas la misma voz.

Es uno de los secretos del niño que regala goles a pura gambeta, como los que regaba Messi en su infancia, aunque con la ventaja de las redes sociales en su clímax como caja de resonancia. Hace unos días, Pedrito recibió la ciudadanía española, la tercera que posee, además de la argentina y la suiza. Aunque este salteño hincha de Boca (al que hace poco le hicieron llegar la camiseta de Gimnasia y Tiro, equipo por el que simpatiza parte de su familia) hoy tiene claro que en el futuro “quiere jugar para la selección argentina”, según subrayan quienes lo tratan.

Eso no quita que desde la Roja, conociendo su talento, ensaye un coqueteo para convencerlo de que, cuando tenga edad, juegue para España, que planifica largar un seleccionado Sub 12 en 2025. En Argentina, el combinado más cercano a su edad es el Sub 15, que este año disputará el Sudamericano de la categoría.

