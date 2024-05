Ed Sheeran realizó un concierto sorpresa para estudiantes de primaria y donó guitarras

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantautor británico Ed Sheeran sorprendió a los estudiantes de la Escuela Primaria Fairlight en Brighton, Reino Unido, con una visita especial el último 10 de mayo. Durante la visita, no solo interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, sino que también participó en lecciones de música, organizó una sesión de preguntas y respuestas y donó cinco guitarras a los jóvenes músicos.

La visita de Sheeran fue organizada en colaboración con Create Music, una iniciativa que promueve la educación artística entre músicos de todas las edades. Entre las canciones elegidas para la ocasión, el cantante de 33 años presentó en vivo “Shape of You”, “Perfect” y “Bad Habits”.

Damien Jordan, director de la escuela, expresó su gratitud y sorpresa en un comunicado: “La llegada de Ed Sheeran a la Escuela Primaria Fairlight no es algo cotidiano, a pesar de que yo dije que era uno de mis compañeros famosos! Fue increíble con todos los que conoció, se interesó en ellos, conversó con ellos y fue muy humilde”. Jordan añadió que Sheeran se tomó el tiempo para escuchar a los niños y animarlos, compartiendo cómo había enfrentado dificultades en la escuela y cómo la música lo había ayudado a superarlas.

“La escuela tiene 60 niños que reciben clases individuales de instrumentos musicales cada semana con Create Music, así como lecciones de música más amplias”, explicó el director. Durante su visita, Sheeran interactuó activamente con los estudiantes e incluso aprendió a tocar “We Will Rock You” de Queen en un carillón, lo que describió como una experiencia encantadora.

?We got Shivers! The one and only @edsheeran visited Create Music at Fairlight School in Brighton today!

?Ed met the students, performed a short set and even donated guitars to help us support other young people on their musical journey. Thanks Ed – today was Perfect! pic.twitter.com/1HIdjiuRu6

— Create Music (@createmusicUK) May 10, 2024