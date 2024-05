Trump debería más de 100 millones de dólares en impuestos tras investigación del IRS

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

El expresidente Donald Trump podría deber más de US$ 100 millones en impuestos como resultado de una investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de un año de duración sobre las reclamaciones de enormes pérdidas en su rascacielos de Chicago, informaron este sábado The New York Times y ProPublica.

Por CNN

Las organizaciones de noticias informaron que Trump declaró pérdidas financieras masivas dos veces: primero en su declaración de impuestos de 2008, cuando dijo que el edificio, entonces sumido en deudas, “no valía nada”, y de nuevo después de 2010, cuando había cambiado su propiedad a una nueva sociedad también controlada por Trump.

La declaración de 2008 hizo que Trump reportara pérdidas de hasta US$ 651 millones ese año, y no hay indicios de que el IRS la impugnara, según los medios. Luego, los abogados de Trump permitieron nuevas reclamaciones de pérdidas en 2010 al cambiar la torre de Chicago a otra sociedad, “DJT Holdings LLC”, informaron The New York Times y ProPublica.

En los años siguientes, otros negocios de Trump, incluidos campos de golf, se trasladarían a esa misma sociedad, que sus abogados utilizaron como base para reclamar más pérdidas por reducción de impuestos de la torre de Chicago. Ese movimiento provocó la investigación del IRS. Esas pérdidas sumaron 168 millones de dólares en la década siguiente, según el informe.

Los medios de comunicación calcularon que la revisión solicitada por el IRS podría dar lugar a una factura fiscal de más de us$ 100 millones.

La única mención pública de la auditoría del IRS sobre las reclamaciones de Trump por las pérdidas de la torre de Chicago fue en un informe del Congreso de diciembre de 2022 que, según el Times y ProPublica, hacía una referencia inexplicable a la sección de la ley fiscal en cuestión en el caso. Esa mención, según los medios, confirmaba que la auditoría seguía en curso.

