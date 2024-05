DeSantis inspeccionó daños en Tallahassee debido al clima severo y tornados

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inspeccionó este sábado los daños ocasionados en Tallahassee debido al clima severo y los tornados que afectaron el norte de Florida el viernes por la mañana.

Por EVTV Online

“Se han desplegado agencias estatales para ayudar a los funcionarios locales con los esfuerzos de socorro y recuperación», informó en X.

DeSantis emitió la Orden Ejecutiva 24-94 que designó a 12 condados para estar bajo estado de emergencia con el fin de maximizar los recursos estatales y los esfuerzos cooperativos para ayudar en la recuperación de los daños.

I surveyed the damage today in Tallahassee from the severe weather we experienced yesterday. State agencies have been deployed to assist the local officials with relief and recovery efforts.

I also stopped by the Hope Florida bus, which is at Sabal Palm Elementary to help those… pic.twitter.com/62ORPkQQuI

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 11, 2024