El supuesto novio de Britney Spears tiene 10 hijos y no se hace cargo de ninguno

Desde hace seis meses se dio a conocer que Paul Soliz mantenía una supuesta relación con Britney Spears, luego de que fuera contratado para trabajar en casa de la cantante en el área de mantenimiento. Ahora la ex esposa de éste declaró que no mantiene a sus cinco hijos.

Nicole Mancilla concedió una entrevista al sitio Page Six y comparó a Soliz con Nick Cannon, el actor y conductor que también cuenta con una numerosa familia. Además, dijo que Paul la engañó con la artista: “Estaba casado y ahora niega a sus hijos. Él descuida a sus hijos por ella”.

La mujer agregó que Paul pasa la mayor parte del tiempo en la casa de Britney, ubicada en Thousand Oaks, California, pero tiene como residencia legal un bungalow a unas cuadras de distancia. “Está en libertad condicional, por lo que si oficialmente vive en la casa de ella, tendrían acceso a registrarla. Por eso todavía tiene una dirección aquí”.

Page Six también informó que Paul Soliz gana 2, 773 dólares al mes; en los documentos judiciales presentados por los Servicios de Apoyo del Condado de Los Ángeles aparece una petición para la manutención de Cesar (de 17 años), Trystan (de 9), Dylan (de 8), Nicholas (de 6) y Violet (de un año), sus hijos con Nicole Mancilla. Ella vive con su madre, Sandra Smith, quien también dio a conocer a Daily Mail que el supuesto novio de la princesa del pop es padre de más niños: “Tiene 10 hijos. No mantiene a ninguno de ellos…Nicole está destrozada por todo. Esto lleva así cinco años. Y él no la deja sola; sigue regresando. Yo no lo dejaría ver a los niños. Ella lo hace porque quiere que tengan un padre. Pero yo no querría un papá así”.

